В ФАС нашли способ бороться с компаниями, завышающими цены

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) нашли способ бороться с завышающими цены компаниями. Благодаря внесенным изменениям в ФЗ предлагается распространить антимонопольные запреты на действия хозяйствующих субъектов, которые приводят к установлению необоснованно завышенных цен. Данное заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Речь идет о повышении цен более чем на 30% в течение 60 календарных дней, которые будут фиксироваться Минэкономразвития РФ. Заключение будет направляться в правительство РФ», — сообщает ФАС. На основании поручения служба будет оценивать компании на предмет необоснованного повышения цен.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию ПАО «Т Плюс», которая принадлежит миллиардеру Виктору Вексельбергу, на 846,5 млн рублей. Также ФАС обвинила американскую компанию Apple в нарушении антимонопольного законодательства и злоупотреблении доминирующим положением.
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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) нашли способ бороться с завышающими цены компаниями. Благодаря внесенным изменениям в ФЗ предлагается распространить антимонопольные запреты на действия хозяйствующих субъектов, которые приводят к установлению необоснованно завышенных цен. Данное заявление опубликовано на сайте ведомства. «Речь идет о повышении цен более чем на 30% в течение 60 календарных дней, которые будут фиксироваться Минэкономразвития РФ. Заключение будет направляться в правительство РФ», — сообщает ФАС. На основании поручения служба будет оценивать компании на предмет необоснованного повышения цен. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию ПАО «Т Плюс», которая принадлежит миллиардеру Виктору Вексельбергу, на 846,5 млн рублей. Также ФАС обвинила американскую компанию Apple в нарушении антимонопольного законодательства и злоупотреблении доминирующим положением.