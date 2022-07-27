Появился новый участник переговоров между Россией и Украиной

27 июля 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

ООН будет частью будущих переговоров между Россией и Украиной по зерну Фото: Александр Мамаев © URA.RU ООН будет участвовать в переговорах между Россией и Украиной по зерновой сделке, которая может стать ключевой. Об этом сообщает профессор Нью-Йоркского университета Вахегуру Пал Сидху. «Вероятно, ООН будет частью любых будущих переговоров между двумя сторонами, у которых нет уровня доверия между собой. Доверие по-прежнему отсутствует, поэтому, если что-то заработает, потребуется участие не только двух сторон» — приводит издание Csmonitor слова профессора. Также он напомнил, что зерновая сделка является вторым случаем участия ООН в переговорах между Украиной и Россией. Первое привело к освобождению граждан, которые оказались в ловушке на разрушенном мариупольском сталелитейном заводе «Азовсталь». Ранее URA.RU сообщало, что Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Соглашение по экспорту зерна из Украины предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного.

ООН будет участвовать в переговорах между Россией и Украиной по зерновой сделке, которая может стать ключевой. Об этом сообщает профессор Нью-Йоркского университета Вахегуру Пал Сидху. «Вероятно, ООН будет частью любых будущих переговоров между двумя сторонами, у которых нет уровня доверия между собой. Доверие по-прежнему отсутствует, поэтому, если что-то заработает, потребуется участие не только двух сторон» — приводит издание Csmonitor слова профессора. Также он напомнил, что зерновая сделка является вторым случаем участия ООН в переговорах между Украиной и Россией. Первое привело к освобождению граждан, которые оказались в ловушке на разрушенном мариупольском сталелитейном заводе «Азовсталь». Ранее URA.RU сообщало, что Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Соглашение по экспорту зерна из Украины предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного.