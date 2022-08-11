Шизофреник из Перми показал, как утопил бездомную в Петербурге

11 августа 2022 в 05:54 Размер текста - 17 +

По данным следствия, преступление мужчина совершил на глазах у прохожих в Санкт-Петербурге (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следком опубликовал видеозапись следственных действий с Ильей Филимоновым — жителем города Чайковский (Пермский край) с психическим расстройством. Он обвиняется в гибели женщины на реке Монастырка в Санкт-Петербурге, передает издание «Фонтанка». «Мужчина на манекене продемонстрировал правоохранителям, как бросил погибшую в водоем», — указано в сообщении на сайте. По данным портала «78.ru», в марте 2019 года у Ильи диагностировали шизофрению. По словам отца, у сына были «особые ритуалы». Если их нарушали родные, реагировал он «резко и неадекватно». Фигурант дела свою вину признал и против ареста не возражал. Он останется под стражей до 7 октября. По версии следствия, погибшая молдаванка была бездомной. Ночь перед происшествием она провела в палатке на берегу реки Монастырка. Возле моста на набережной очевидцы заметили, как парень среднего возраста в синих футболке и шортах с серым рюкзаком утопил человека, а после скрылся в сторону метро. Спустя двадцать минут после произошедшего полиция задержала подозреваемого. Теперь пермяку грозит до 15 лет лишения свободы.

Следком опубликовал видеозапись следственных действий с Ильей Филимоновым — жителем города Чайковский (Пермский край) с психическим расстройством. Он обвиняется в гибели женщины на реке Монастырка в Санкт-Петербурге, передает издание «Фонтанка». «Мужчина на манекене продемонстрировал правоохранителям, как бросил погибшую в водоем», — указано в сообщении на сайте. По данным портала «78.ru», в марте 2019 года у Ильи диагностировали шизофрению. По словам отца, у сына были «особые ритуалы». Если их нарушали родные, реагировал он «резко и неадекватно». Фигурант дела свою вину признал и против ареста не возражал. Он останется под стражей до 7 октября. По версии следствия, погибшая молдаванка была бездомной. Ночь перед происшествием она провела в палатке на берегу реки Монастырка. Возле моста на набережной очевидцы заметили, как парень среднего возраста в синих футболке и шортах с серым рюкзаком утопил человека, а после скрылся в сторону метро. Спустя двадцать минут после произошедшего полиция задержала подозреваемого. Теперь пермяку грозит до 15 лет лишения свободы.