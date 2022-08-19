Губернатор Шумков выступил в Тюмени перед успешными бизнесменами

19 августа 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Поездка губернатора Вадима Шумкова состоялась 19 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков приехал 19 августа в Тюмень, где выступил на на Х международном форуме «Слет Успешных предпринимателей». Данная информация размещена на сайте правительства Курганской области. «„SUP-2022“ — масштабная площадка в России для коммуникации предпринимателей из различных сфер деятельности. Для выступлений приглашены депутаты Госдумы и Совета Федерации, губернаторы и другие представителями органов государственной власти», — указано в сообщении. Шумков в выступлении рассказал о комплексном плане по развитию Курганской области до 2024 года. «План развития региона должен быть публичным, он должен быть понятен бизнесу, понятен населению, для того, чтобы представлять, где мы планируем оказаться завтра, и иметь возможность просчитать перспективу», — рассказал губернатор. На открытии форума выступили полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и президент «Опоры России» Александр Калинин. В мероприятии участвовали 1200 предпринимателей из разных регионов. Из Курганской области туда приехали 12 предпринимателей и самозанятых, а также генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Анна Агафонова.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков приехал 19 августа в Тюмень, где выступил на на Х международном форуме «Слет Успешных предпринимателей». Данная информация размещена на сайте правительства Курганской области. «„SUP-2022“ — масштабная площадка в России для коммуникации предпринимателей из различных сфер деятельности. Для выступлений приглашены депутаты Госдумы и Совета Федерации, губернаторы и другие представителями органов государственной власти», — указано в сообщении. Шумков в выступлении рассказал о комплексном плане по развитию Курганской области до 2024 года. «План развития региона должен быть публичным, он должен быть понятен бизнесу, понятен населению, для того, чтобы представлять, где мы планируем оказаться завтра, и иметь возможность просчитать перспективу», — рассказал губернатор. На открытии форума выступили полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и президент «Опоры России» Александр Калинин. В мероприятии участвовали 1200 предпринимателей из разных регионов. Из Курганской области туда приехали 12 предпринимателей и самозанятых, а также генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Анна Агафонова.