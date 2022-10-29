Рогов: десант ВСУ попытался высадиться в районе Запорожской АЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
ВСУ попытались высадиться рядом с АЭС Фото:
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ВСУ попытались высадиться в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре боевиками Зеленского была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он пообещал сообщить подробности позднее.

ВСУ ведут обстрелы Запорожской АЭС и уже предпринимали попытки высадки десанта для диверсий после того, как атомная станция перешла под контроль РФ. На станцию приезжала миссия МАГАТЭ, они призывали прекратить обстрелы, чтобы не допустить катастрофы.

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ВСУ попытались высадиться в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре боевиками Зеленского была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он пообещал сообщить подробности позднее. ВСУ ведут обстрелы Запорожской АЭС и уже предпринимали попытки высадки десанта для диверсий после того, как атомная станция перешла под контроль РФ. На станцию приезжала миссия МАГАТЭ, они призывали прекратить обстрелы, чтобы не допустить катастрофы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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