Рогов: десант ВСУ попытался высадиться в районе Запорожской АЭС

29 октября 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

ВСУ попытались высадиться рядом с АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ попытались высадиться в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре боевиками Зеленского была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он пообещал сообщить подробности позднее. ВСУ ведут обстрелы Запорожской АЭС и уже предпринимали попытки высадки десанта для диверсий после того, как атомная станция перешла под контроль РФ. На станцию приезжала миссия МАГАТЭ, они призывали прекратить обстрелы, чтобы не допустить катастрофы.

ВСУ попытались высадиться в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре боевиками Зеленского была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он пообещал сообщить подробности позднее. ВСУ ведут обстрелы Запорожской АЭС и уже предпринимали попытки высадки десанта для диверсий после того, как атомная станция перешла под контроль РФ. На станцию приезжала миссия МАГАТЭ, они призывали прекратить обстрелы, чтобы не допустить катастрофы.