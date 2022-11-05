05 ноября 2022

WP: США направили военные самолеты в сторону Ирана

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США направили военные самолеты, чтобы защитить Саудовскую Аравию от Ирана Фото:

Вооруженные силы США направили самолеты в сторону Ирана после сообщений о том, что страна готовится напасть на Саудовскую Аравию. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники.

«Центральное командование США направило военные самолеты, базирующиеся в регионе Персидского залива, в сторону Ирана в рамках общей повышенной боевой готовности сил США и Саудовской Аравии», — пишет издание. Такое решение было принято вооруженными силами США после получения ими информации о том, что Иран готовится нанести удар баллистическими ракетами и беспилотниками на цели в Саудовской Аравии. The Washington Post пояснила, что США отправили туда военные самолеты с целью «защитить своих стратегических партнеров», а также обеспечить оборону Штатов на Ближнем Востоке.

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Вооруженные силы США направили самолеты в сторону Ирана после сообщений о том, что страна готовится напасть на Саудовскую Аравию. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники. «Центральное командование США направило военные самолеты, базирующиеся в регионе Персидского залива, в сторону Ирана в рамках общей повышенной боевой готовности сил США и Саудовской Аравии», — пишет издание. Такое решение было принято вооруженными силами США после получения ими информации о том, что Иран готовится нанести удар баллистическими ракетами и беспилотниками на цели в Саудовской Аравии. The Washington Post пояснила, что США отправили туда военные самолеты с целью «защитить своих стратегических партнеров», а также обеспечить оборону Штатов на Ближнем Востоке. Конфликт между странами обострился на фоне протестов в Иране в связи со смертью 22-летней Махсы Амини, которая находилась под стражей в полиции. В связи с этим США повысили свой уровень боеготовности. А президент США Джо Байден ранее заявлял о планах «перенастроить» отношения между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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