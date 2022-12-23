В центре Мелитополя прогремел взрыв

Предварительно, был взорван автомобиль (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В центре Мелитополя прозвучал взрыв. Об этом сообщает председатель движения председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов
«В 12:13 в центре города был взорван автомобиль», — пишет Рогов в своем
Также Рогов сообщил о пострадавших. По его словам, в результате взрыва пострадало два человека.
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!