В центре Мелитополя прогремел взрыв

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Предварительно, был взорван автомобиль (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В центре Мелитополя прозвучал взрыв. Об этом сообщает председатель движения председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов

«В 12:13 в центре города был взорван автомобиль», — пишет Рогов в своем telegram-канале. Взрыв, по его словам, прогремел на входе в парк Горького.

Также Рогов сообщил о пострадавших. По его словам, в результате взрыва пострадало два человека.

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В центре Мелитополя прозвучал взрыв. Об этом сообщает председатель движения председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов «В 12:13 в центре города был взорван автомобиль», — пишет Рогов в своем telegram-канале. Взрыв, по его словам, прогремел на входе в парк Горького. Также Рогов сообщил о пострадавших. По его словам, в результате взрыва пострадало два человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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