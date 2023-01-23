Михаил Ефремов попросил заменить срок в тюрьме на принудительные работы

Российский актер Михаил Ефремов, ранее осужденный за смертельное ДТП попросил изменить ему оставшийся срок в колонии на принудительные работы. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в Алексеевском суде Белгородской области.
Согласно заявлениям источника в суде, Михаил Ефремов направил ходатайство с просьбой изменения меры пресечения. «В суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами», — написали в РИА Новости. В суде также уточнили, что дата рассмотрения прошения пока не была назначена.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. В результате происшествия водитель, с которым столкнулся актер, скончался. В МВД сообщили, что Ефремов был пьян в момент аварии, напоминает RT. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы, передает Life. Однако позже смягчили приговор, сократив срок на полгода, сообщает телеканал 360.
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Российский актер Михаил Ефремов, ранее осужденный за смертельное ДТП попросил изменить ему оставшийся срок в колонии на принудительные работы. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в Алексеевском суде Белгородской области. Согласно заявлениям источника в суде, Михаил Ефремов направил ходатайство с просьбой изменения меры пресечения. «В суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами», — написали в РИА Новости. В суде также уточнили, что дата рассмотрения прошения пока не была назначена. ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. В результате происшествия водитель, с которым столкнулся актер, скончался. В МВД сообщили, что Ефремов был пьян в момент аварии, напоминает RT. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы, передает Life. Однако позже смягчили приговор, сократив срок на полгода, сообщает телеканал 360.