Михаил Ефремов попросил заменить срок в тюрьме на принудительные работы

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Михаил Ефремов подал ходатайство с просьбой изменить меру пресечения, заявили в Алексеевском суде
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Российский актер Михаил Ефремов, ранее осужденный за смертельное ДТП попросил изменить ему оставшийся срок в колонии на принудительные работы. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в Алексеевском суде Белгородской области.

Согласно заявлениям источника в суде, Михаил Ефремов направил ходатайство с просьбой изменения меры пресечения. «В суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами», — написали в РИА Новости. В суде также уточнили, что дата рассмотрения прошения пока не была назначена.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. В результате происшествия водитель, с которым столкнулся актер, скончался. В МВД сообщили, что Ефремов был пьян в момент аварии, напоминает RT. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы, передает Life. Однако позже смягчили приговор, сократив срок на полгода, сообщает телеканал 360.

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Российский актер Михаил Ефремов, ранее осужденный за смертельное ДТП попросил изменить ему оставшийся срок в колонии на принудительные работы. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в Алексеевском суде Белгородской области. Согласно заявлениям источника в суде, Михаил Ефремов направил ходатайство с просьбой изменения меры пресечения. «В суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами», — написали в РИА Новости. В суде также уточнили, что дата рассмотрения прошения пока не была назначена. ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. В результате происшествия водитель, с которым столкнулся актер, скончался. В МВД сообщили, что Ефремов был пьян в момент аварии, напоминает RT. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы, передает Life. Однако позже смягчили приговор, сократив срок на полгода, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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