16 октября 2025

Кубанский судья Новиков, сдавший Момотова, хочет выйти по УДО

Бывший судья из Краснодарского края Дмитрий Новиков, который дал показания на экс-судью Верховного суда Виктора Момотова, планирует получить условно-досрочное освобождение (УДО) из колонии. Там Новиков отбывает срок за мошенничество. Об этом сообщили источники.

«Новиков, осужденный на шесть с половиной лет колонии за покушение на мошенничество, может быть освобожден условно-досрочно. В ближайшее время ожидается решение по данному вопросу», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Ранее Останкинский суд Москвы признал незаконным владение гостиничным бизнесом бывшим судьей Верховного суда Виктором Момотовым. По иску ведомства в доход государства будет обращено имущество общей стоимостью около 9 млрд рублей.

