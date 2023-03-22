Путин даст особый статус детям, пострадавшим в СВО

Дети, которые получили ранение в ходе спецоперации, получат специальный статус. Данное предложение поддержал президент России Владимир Путин, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Президент это [введение особого статуса] поддержал, сейчас это прорабатывается в профильных ведомствах. Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление правительства о механизме выявления таких детей и получении ими всех поддерживающих льгот и пособий», — заявила Мария Львова-Белова в разговоре с ТАСС.
В феврале фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об особом статусе детей, которые получили ранение в ходе СВО. Авторы законопроекта предложили ввести материальную поддержку для «детей спецоперации», передает RT.
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