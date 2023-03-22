Путин даст особый статус детям, пострадавшим в СВО

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Дети, которые пострадали в ходе СВО, получат материальную поддержку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дети, которые получили ранение в ходе спецоперации, получат специальный статус. Данное предложение поддержал президент России Владимир Путин, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Президент это [введение особого статуса] поддержал, сейчас это прорабатывается в профильных ведомствах. Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление правительства о механизме выявления таких детей и получении ими всех поддерживающих льгот и пособий», — заявила Мария Львова-Белова в разговоре с ТАСС.

В феврале фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об особом статусе детей, которые получили ранение в ходе СВО. Авторы законопроекта предложили ввести материальную поддержку для «детей спецоперации», передает RT.

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Дети, которые получили ранение в ходе спецоперации, получат специальный статус. Данное предложение поддержал президент России Владимир Путин, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Президент это [введение особого статуса] поддержал, сейчас это прорабатывается в профильных ведомствах. Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление правительства о механизме выявления таких детей и получении ими всех поддерживающих льгот и пособий», — заявила Мария Львова-Белова в разговоре с ТАСС. В феврале фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об особом статусе детей, которые получили ранение в ходе СВО. Авторы законопроекта предложили ввести материальную поддержку для «детей спецоперации», передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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