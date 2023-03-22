Посол Германии предложил построить стену на границе РФ и Украины

Помимо обеспечения Киева необходимым вооружением, на украинской границе с Россией нужно построить «прочную стену». Такое мнение выразил посол Германии на Украине Анку Фельдгузен.
«Целью должно быть сдерживание России <…> Это — наша цель. Как ее достичь? Поставка оружия — одна из составляющих <…> Но на границе с РФ должна быть очень-очень эффективная и прочная стена», — приводит слова Фельдгузен
Идея о возведении стены между государствами звучит не впервые. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в сентябре 2014 года предложил построить на границе с РФ систему фортификаций протяженностью 2,3 тысячи км для «защиты» страны и Европейского союза от России, передает RT.
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