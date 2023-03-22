Путин выразил соболезнования семье экс-главы ЦИК Чурова

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Чуров и др. Екатеринбург, чуров владимир
Президент РФ отметил, что Владимир Чуров был честным, ответственным и принципиальным человеком Фото:

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнование семье и близким бывшего главы Центрального избирательного комитета (ЦИК) Владимира Чурова. Сообщения о его смерти прошли 22 марта.

«Искренне разделяю огромное горе, постигшее вашу семью, прошу принять слова глубокого соболезнования и поддержки. <…> Ушел из жизни Владимир Евгеньевич Чуров — профессионал высочайшего класса, честный, принципиальный, бесконечно преданный делу человек», — подчеркнул Владимир Путин. Его сообщение опубликовано на официальном сайте президента России.

Он отметил, что Владимир Чуров при жизни работал на нескольких значимых направлениях — общественной и законодательной сферах жизни. Президент уточнил, что Чуров активно отстаивал и свою гражданскую позицию.

Ранее ушел из жизни бывший глава ЦИК Владимир Чуров. Ему было 70 лет. Уточнялось, что экс-глава недавно перенес операцию на сердце.

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнование семье и близким бывшего главы Центрального избирательного комитета (ЦИК) Владимира Чурова. Сообщения о его смерти прошли 22 марта. «Искренне разделяю огромное горе, постигшее вашу семью, прошу принять слова глубокого соболезнования и поддержки. <…> Ушел из жизни Владимир Евгеньевич Чуров — профессионал высочайшего класса, честный, принципиальный, бесконечно преданный делу человек», — подчеркнул Владимир Путин. Его сообщение опубликовано на официальном сайте президента России. Он отметил, что Владимир Чуров при жизни работал на нескольких значимых направлениях — общественной и законодательной сферах жизни. Президент уточнил, что Чуров активно отстаивал и свою гражданскую позицию. Ранее ушел из жизни бывший глава ЦИК Владимир Чуров. Ему было 70 лет. Уточнялось, что экс-глава недавно перенес операцию на сердце.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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