Британия сняла санкции с первого замдиректора ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание комиссии по местному самоуправлению. Курган , депутат, чиновник, руки, бумаги к заседанию
Британия исключила Сергея Королева из санкционного списка Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания исключила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ, генерал-полковника Сергея Королева. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В обновленном санкционном списке больше нет фамилии Королева. Ранее он был туда включен 23 февраля 2023 года. В качестве должности он обозначался как член наблюдательного совета государственной российской компании «Росатом».

Великобритания и другие страны Запада начали вводить санкции против России, в том числе и персональные, после начала спецоперации РФ на территории Украины. Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин подчеркивал, что Британия намерена конфисковать замороженные российские активы. Под санкции Соединенного Королевства попадали и российские банки, сообщает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Великобритания исключила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ, генерал-полковника Сергея Королева. Об этом сообщается на сайте правительства страны. В обновленном санкционном списке больше нет фамилии Королева. Ранее он был туда включен 23 февраля 2023 года. В качестве должности он обозначался как член наблюдательного совета государственной российской компании «Росатом». Великобритания и другие страны Запада начали вводить санкции против России, в том числе и персональные, после начала спецоперации РФ на территории Украины. Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин подчеркивал, что Британия намерена конфисковать замороженные российские активы. Под санкции Соединенного Королевства попадали и российские банки, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...