Британия сняла санкции с первого замдиректора ФСБ

Великобритания исключила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ, генерал-полковника Сергея Королева. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
В обновленном санкционном списке больше нет фамилии Королева. Ранее он был туда включен 23 февраля 2023 года. В качестве должности он обозначался как член наблюдательного совета государственной российской компании «Росатом».
Великобритания и другие страны Запада начали вводить санкции против России, в том числе и персональные, после начала спецоперации РФ на территории Украины. Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин подчеркивал, что Британия намерена конфисковать замороженные российские активы. Под санкции Соединенного Королевства попадали и российские банки, сообщает телеканал 360.
Великобритания исключила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ, генерал-полковника Сергея Королева. Об этом сообщается на сайте правительства страны. В обновленном санкционном списке больше нет фамилии Королева. Ранее он был туда включен 23 февраля 2023 года. В качестве должности он обозначался как член наблюдательного совета государственной российской компании «Росатом». Великобритания и другие страны Запада начали вводить санкции против России, в том числе и персональные, после начала спецоперации РФ на территории Украины. Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин подчеркивал, что Британия намерена конфисковать замороженные российские активы. Под санкции Соединенного Королевства попадали и российские банки, сообщает телеканал 360.