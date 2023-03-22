Британия сняла санкции с первого замдиректора ФСБ 22 марта 2023 в 21:15 Размер текста - 17 + Британия исключила Сергея Королева из санкционного списка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания исключила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ, генерал-полковника Сергея Королева. Об этом сообщается на сайте правительства страны. В обновленном санкционном списке больше нет фамилии Королева. Ранее он был туда включен 23 февраля 2023 года. В качестве должности он обозначался как член наблюдательного совета государственной российской компании «Росатом». Великобритания и другие страны Запада начали вводить санкции против России, в том числе и персональные, после начала спецоперации РФ на территории Украины. Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин подчеркивал, что Британия намерена конфисковать замороженные российские активы. Под санкции Соединенного Королевства попадали и российские банки, сообщает телеканал 360. Великобритания исключила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ, генерал-полковника Сергея Королева. Об этом сообщается на сайте правительства страны. В обновленном санкционном списке больше нет фамилии Королева. Ранее он был туда включен 23 февраля 2023 года. В качестве должности он обозначался как член наблюдательного совета государственной российской компании «Росатом». Великобритания и другие страны Запада начали вводить санкции против России, в том числе и персональные, после начала спецоперации РФ на территории Украины. Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин подчеркивал, что Британия намерена конфисковать замороженные российские активы. Под санкции Соединенного Королевства попадали и российские банки, сообщает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям