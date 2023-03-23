23 марта 2023

SCMP: союзники Украины окажут жесткое давление на Китай из-за России

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Западные лидеры хотят оказать давление на Си Цзиньпина из-за России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные лидеры планируют надавить на председателя Китая Си Цзиньпина, чтобы тот не поддерживал Россию в конфликте на Украине. Об этом пишет издание South China Morning Post.

«Лидеры [западных стран] попросят Китай не поддерживать Россию [в ее специальной военной операции на Украине], и Китай скажет, что он способствует миру и поощряет переговоры», — пишет обозреватель издания South China Morning Post Джек Лау со ссылкой на экспертов Исследовательского центра развития при Государственном совете.

Единство Китая и России становится серьезным испытанием для США, сообщал телеканал CNN. Там отметили, что недавний визит главы КНР в Москву был направлен на ослабление мощи Вашингтона и западных стран. Как заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, Китай является целью для США, поэтому страна сейчас делает все, чтобы сблизиться с РФ.

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Западные лидеры планируют надавить на председателя Китая Си Цзиньпина, чтобы тот не поддерживал Россию в конфликте на Украине. Об этом пишет издание South China Morning Post. «Лидеры [западных стран] попросят Китай не поддерживать Россию [в ее специальной военной операции на Украине], и Китай скажет, что он способствует миру и поощряет переговоры», — пишет обозреватель издания South China Morning Post Джек Лау со ссылкой на экспертов Исследовательского центра развития при Государственном совете. Единство Китая и России становится серьезным испытанием для США, сообщал телеканал CNN. Там отметили, что недавний визит главы КНР в Москву был направлен на ослабление мощи Вашингтона и западных стран. Как заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, Китай является целью для США, поэтому страна сейчас делает все, чтобы сблизиться с РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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