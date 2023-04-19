Названы три положительных эффекта от прикосновений и объятий

Прикосновения и объятия способны снизить стресс и уменьшить интенсивность боли

Прикосновения могут снизить уровень боли Фото: Размик Закарян © URA.RU

Прикосновения и объятия снижают стресс, приглушают боль, а также способствуют восстановлению сил. Поэтому близкое взаимодействие людей друг с другом может стать профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и помочь расслабиться, сообщил нутрициолог Станислав Тимонов.

«Многие людям нравится держаться за руки с близкими в моменты беспокойства, и не зря. Недавнее рандомизированное контролируемое исследование показало, что мужчины, которые держали за руку родственника или медсестру во время неприятных медицинских процедур, сообщали о меньшем беспокойстве по сравнению с теми, кто этого не делал», — рассказал нутрициолог «Ридусу».

Кроме того, короткие и долгие объятия помогают уменьшить уровень стресса за счет снижения артериального давления. «Это очень важное свойство объятий, так как длительный стресс может стать причиной развития серьезных проблем со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний и рака», — подчеркнули в издании.

Объятия и прикосновения способны уменьшить боль. В процессе снижается активность определенных областей мозга. Также это связано с нервными волокнами на коже, которые чувствительны к нежным прикосновениям и поглаживаниям.

Массаж способствует восстановлению сил после трудного дня. При этом процедура полезна не только для тех, кто его получает, но и для тех, кто делает.

Ранее клинический психолог Дарья Яушева заявила, что тактильный контакт между партнерами поможет сохранить брак. Она отметила, что прикосновения могут спасти даже союз, который продлился порядка 30 лет.