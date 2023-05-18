Великобритания объявила эмбарго на алмазы и некоторые металлы из РФ

Великобритания планирует запретить поставки алмазов из России на свою территорию. Информацию об эмбарго анонсировали в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
«Помимо алмазного эмбарго, санкции будут распространятся на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения. Запрет на алмазы является частью более широкого пакета санкций», — приводит заявление представителей британского премьера
Помимо заявленных мер, Великобритания вводит санкции еще в отношении 86 человек и компаний российского военно-промышленного комплекса. «Санкции, введенные Великобританией и партнерами по G7, оказывают явное и прогрессивное влияние на военный потенциал РФ», — цитирует издание слова премьер-министра Великобритании Сунака.
Ранее URA.RU сообщало о расширении санкций против России со стороны США и представителей «большой семерки». Представители правительства США заявили, что новые ограничения затронут не только Россию, но и третьи страны.
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