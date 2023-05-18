18 мая 2023

Великобритания объявила эмбарго на алмазы и некоторые металлы из РФ

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Запрет коснется поставки алмазов, меди и алюминия из России Фото:
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Великобритания планирует запретить поставки алмазов из России на свою территорию. Информацию об эмбарго анонсировали в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

«Помимо алмазного эмбарго, санкции будут распространятся на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения. Запрет на алмазы является частью более широкого пакета санкций», — приводит заявление представителей британского премьера Sky news.

Помимо заявленных мер, Великобритания вводит санкции еще в отношении 86 человек и компаний российского военно-промышленного комплекса. «Санкции, введенные Великобританией и партнерами по G7, оказывают явное и прогрессивное влияние на военный потенциал РФ», — цитирует издание слова премьер-министра Великобритании Сунака.

Ранее URA.RU сообщало о расширении санкций против России со стороны США и представителей «большой семерки». Представители правительства США заявили, что новые ограничения затронут не только Россию, но и третьи страны.

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Великобритания планирует запретить поставки алмазов из России на свою территорию. Информацию об эмбарго анонсировали в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака. «Помимо алмазного эмбарго, санкции будут распространятся на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения. Запрет на алмазы является частью более широкого пакета санкций», — приводит заявление представителей британского премьера Sky news. Помимо заявленных мер, Великобритания вводит санкции еще в отношении 86 человек и компаний российского военно-промышленного комплекса. «Санкции, введенные Великобританией и партнерами по G7, оказывают явное и прогрессивное влияние на военный потенциал РФ», — цитирует издание слова премьер-министра Великобритании Сунака. Ранее URA.RU сообщало о расширении санкций против России со стороны США и представителей «большой семерки». Представители правительства США заявили, что новые ограничения затронут не только Россию, но и третьи страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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