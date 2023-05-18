Великобритания объявила эмбарго на алмазы и некоторые металлы из РФ 19 мая 2023 в 03:42 Размер текста - 17 + Запрет коснется поставки алмазов, меди и алюминия из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания планирует запретить поставки алмазов из России на свою территорию. Информацию об эмбарго анонсировали в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака. «Помимо алмазного эмбарго, санкции будут распространятся на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения. Запрет на алмазы является частью более широкого пакета санкций», — приводит заявление представителей британского премьера Sky news . Помимо заявленных мер, Великобритания вводит санкции еще в отношении 86 человек и компаний российского военно-промышленного комплекса. «Санкции, введенные Великобританией и партнерами по G7, оказывают явное и прогрессивное влияние на военный потенциал РФ», — цитирует издание слова премьер-министра Великобритании Сунака. Ранее URA.RU сообщало о расширении санкций против России со стороны США и представителей «большой семерки». Представители правительства США заявили, что новые ограничения затронут не только Россию, но и третьи страны. Великобритания планирует запретить поставки алмазов из России на свою территорию. Информацию об эмбарго анонсировали в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака. «Помимо алмазного эмбарго, санкции будут распространятся на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения. Запрет на алмазы является частью более широкого пакета санкций», — приводит заявление представителей британского премьера Sky news. Помимо заявленных мер, Великобритания вводит санкции еще в отношении 86 человек и компаний российского военно-промышленного комплекса. «Санкции, введенные Великобританией и партнерами по G7, оказывают явное и прогрессивное влияние на военный потенциал РФ», — цитирует издание слова премьер-министра Великобритании Сунака. Ранее URA.RU сообщало о расширении санкций против России со стороны США и представителей «большой семерки». Представители правительства США заявили, что новые ограничения затронут не только Россию, но и третьи страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям