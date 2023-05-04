Politico: власти Украины устраняют неугодных под видом борьбы с «русскими шпионами»

04 мая 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Украинские власти сажают в тюрьму неугодных им людей под видом борьбы со шпионами, сообщает Politico Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Украине растет беспокойство о том, что киевская власть сажает в тюрьму политических соперников под видом борьбы с «русскими шпионами». Об этом сообщает европейское издание Politico. Уточняется, что жители Украины не доверяют властям в вопросе законности дел о государственной измене. «Некоторые подозревают, что охота на российских шпионов теперь сливается с политической „охотой на ведьм“. Они опасаются, что обыски может быть все более связаны с личной неприязнью или попытками скрыть коррупцию и правонарушения. Но также и для того, чтобы отвлечь внимание от растущих вопросов о некомпетентности правительства», — говорится в материале издания. Бывший заместитель премьер-министра Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что уже есть подобные прецеденты, когда Киев пытался заводить уголовные дела на неугодных им людей. Ранее Служба Безопасности Украины (СБУ) заподозрила блогера Юрия Подоляку в государственной измене, передает MK . В ведомстве пояснили, что в выступлениях Подоляки есть «факты его подрывной деятельности против Украины».

На Украине растет беспокойство о том, что киевская власть сажает в тюрьму политических соперников под видом борьбы с «русскими шпионами». Об этом сообщает европейское издание Politico. Уточняется, что жители Украины не доверяют властям в вопросе законности дел о государственной измене. «Некоторые подозревают, что охота на российских шпионов теперь сливается с политической „охотой на ведьм“. Они опасаются, что обыски может быть все более связаны с личной неприязнью или попытками скрыть коррупцию и правонарушения. Но также и для того, чтобы отвлечь внимание от растущих вопросов о некомпетентности правительства», — говорится в материале издания. Бывший заместитель премьер-министра Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что уже есть подобные прецеденты, когда Киев пытался заводить уголовные дела на неугодных им людей. Ранее Служба Безопасности Украины (СБУ) заподозрила блогера Юрия Подоляку в государственной измене, передает MK. В ведомстве пояснили, что в выступлениях Подоляки есть «факты его подрывной деятельности против Украины».