Обозреватель Литовкин: ВСУ пытались прорвать линию обороны армии РФ во время мятежа

28 июня 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

Украинские войска пытались воспользоваться мятежом в России для улучшения своих позиций, считает Виктор Литовкин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать оборонительные линии российской армии в зоне спецоперации во время мятежа основателя частной армии Евгения Пригожина. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «ВСУ штурмовали наши позиции во время мятежа. Оборона у российской армии была и остается надежной. При попытках прорваться они теряют личный состав. В зонах обеспечения обороны они даже прорваться не могут к первой линии окопов. Они не наносили удар в прифронтовые области, но на линии соприкосновения как были бои, так они и шли», — сказал Виктор Литовкин. В ночь с 23 на 24 июня Евгений Пригожин приказал своей частной армии, насчитывающей 25 тысяч человек, атаковать позиции Минобороны РФ. Бизнесмен объявил «марш справедливости» и отправился через Ростов-на-Дону в направлении Москвы. Президент России Владимир Путин назвал это предательством. После переговоров белорусского лидера Александра Лукашенко Пригожин развернул своих военных.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать оборонительные линии российской армии в зоне спецоперации во время мятежа основателя частной армии Евгения Пригожина. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «ВСУ штурмовали наши позиции во время мятежа. Оборона у российской армии была и остается надежной. При попытках прорваться они теряют личный состав. В зонах обеспечения обороны они даже прорваться не могут к первой линии окопов. Они не наносили удар в прифронтовые области, но на линии соприкосновения как были бои, так они и шли», — сказал Виктор Литовкин. В ночь с 23 на 24 июня Евгений Пригожин приказал своей частной армии, насчитывающей 25 тысяч человек, атаковать позиции Минобороны РФ. Бизнесмен объявил «марш справедливости» и отправился через Ростов-на-Дону в направлении Москвы. Президент России Владимир Путин назвал это предательством. После переговоров белорусского лидера Александра Лукашенко Пригожин развернул своих военных.