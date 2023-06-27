27 июня 2023

Обозреватель Литовкин: ВСУ пытались прорвать линию обороны армии РФ во время мятежа

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, танк, ВСУ, stock
Украинские войска пытались воспользоваться мятежом в России для улучшения своих позиций, считает Виктор Литовкин Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать оборонительные линии российской армии в зоне спецоперации во время мятежа основателя частной армии Евгения Пригожина. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«ВСУ штурмовали наши позиции во время мятежа. Оборона у российской армии была и остается надежной. При попытках прорваться они теряют личный состав. В зонах обеспечения обороны они даже прорваться не могут к первой линии окопов. Они не наносили удар в прифронтовые области, но на линии соприкосновения как были бои, так они и шли», — сказал Виктор Литовкин.

В ночь с 23 на 24 июня Евгений Пригожин приказал своей частной армии, насчитывающей 25 тысяч человек, атаковать позиции Минобороны РФ. Бизнесмен объявил «марш справедливости» и отправился через Ростов-на-Дону в направлении Москвы. Президент России Владимир Путин назвал это предательством. После переговоров белорусского лидера Александра Лукашенко Пригожин развернул своих военных.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать оборонительные линии российской армии в зоне спецоперации во время мятежа основателя частной армии Евгения Пригожина. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «ВСУ штурмовали наши позиции во время мятежа. Оборона у российской армии была и остается надежной. При попытках прорваться они теряют личный состав. В зонах обеспечения обороны они даже прорваться не могут к первой линии окопов. Они не наносили удар в прифронтовые области, но на линии соприкосновения как были бои, так они и шли», — сказал Виктор Литовкин. В ночь с 23 на 24 июня Евгений Пригожин приказал своей частной армии, насчитывающей 25 тысяч человек, атаковать позиции Минобороны РФ. Бизнесмен объявил «марш справедливости» и отправился через Ростов-на-Дону в направлении Москвы. Президент России Владимир Путин назвал это предательством. После переговоров белорусского лидера Александра Лукашенко Пригожин развернул своих военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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