Синоптики раскрыли, сколько продлится непогода на юге России

Гидрометцентр РФ: проливные дожди на юге России будут идти до 12 июля
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Ливень в Челябинске, погода, авто, ливень, климат, дождь
Непогода на юге России связано с движением холодного фронта, отметили в Гидрометцентре РФ Фото:

Ливни на Юге России продляться еще несколько дней. В Крыму с 10 по 12 июля будут кратковременные дожди с грозами. В республиках Северного Кавказа сильные дожди будут идти еще три дня.

«В предстоящие дни стихия не собирается униматься, и неблагоприятные погодные условия продолжатся. 9—11 июля в практически повсеместно в республиках Северного Кавказа ожидается сильный дождь. В Крыму 10—12 июля прогнозируются кратковременные дожди с грозами и ветром 15-20 м/с», — передает информацию гидрометцентр России на своем сайте. Непогода будет также наблюдаться в Ростовской области, Краснодарском крае, Калмыкии и Адыгее. 9 июля в новых территориях также пройдут сильные дожди.

Перемены в погоде связаны с холодным фронтом, который проходит по территории южной России. Он прервет аномально жаркую погоду и установить температуру воздуха в пределах нормы.

Ранее из-за риска ливней и смерчей были закрыты все пляжи. Ограничения продляться до 10 июля. Спасатели рекомендуют отказаться от купания. Позже после предупреждения микрорайон Хоста в Сочи залило сильным дождем, передает «Национальная служба новостей». Вода в этой зоне не сошла, машины не эвакуированы, люди ходят в магазин пешком, проехать по единственной ведущей в город дороге невозможно.

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Ливни на Юге России продляться еще несколько дней. В Крыму с 10 по 12 июля будут кратковременные дожди с грозами. В республиках Северного Кавказа сильные дожди будут идти еще три дня. «В предстоящие дни стихия не собирается униматься, и неблагоприятные погодные условия продолжатся. 9—11 июля в практически повсеместно в республиках Северного Кавказа ожидается сильный дождь. В Крыму 10—12 июля прогнозируются кратковременные дожди с грозами и ветром 15-20 м/с», — передает информацию гидрометцентр России на своем сайте. Непогода будет также наблюдаться в Ростовской области, Краснодарском крае, Калмыкии и Адыгее. 9 июля в новых территориях также пройдут сильные дожди. Перемены в погоде связаны с холодным фронтом, который проходит по территории южной России. Он прервет аномально жаркую погоду и установить температуру воздуха в пределах нормы. Ранее из-за риска ливней и смерчей были закрыты все пляжи. Ограничения продляться до 10 июля. Спасатели рекомендуют отказаться от купания. Позже после предупреждения микрорайон Хоста в Сочи залило сильным дождем, передает «Национальная служба новостей». Вода в этой зоне не сошла, машины не эвакуированы, люди ходят в магазин пешком, проехать по единственной ведущей в город дороге невозможно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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