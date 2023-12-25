Граждане стран ЕС не смогут получать льготные визы в Россию

25 декабря 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Эта мера направлена на синхронизацию режима взимания визовых сборов за оформление российских виз Фото: Анна Майорова © URA.RU Кабмин РФ отменил льготные визы для некоторых категорий граждан стран Евросоюза. В частности, эта мера коснулась членов национальных и региональных правительств, а также членов официальных делегаций. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов. Отмечается, что он направлен на синхронизацию режима взимания визовых сборов за оформление виз России. «Члены официальных делегаций и члены национальных и региональных правительств и парламентов освобождаются от уплаты визовых сборов. Законом для данных категорий эта норма отменяется.», — говорится в документе . Данный закон направлен на синхронизацию режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, которые установлены Европейским сообществом. А также Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Исландией, Королевством Дания и Швейцарской Конфедерацией. Власти этих государств в одностороннем порядке полностью остановили действие международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз. Также они перешли на использование повышенных ставок для визовых сборов. Так, с граждан ЕС будут взиматься визовые сборы. Они будут определены постановлением правительства России «Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий». Это означает, что стоимость российских виз будут повышена в зависимости от кратности в пределах 50-300 долларов США и срочности их исполнения. Ранее сообщалось, что во Франции прекратят свою работу визовые центры России. Гражданам для получения российских виз придется обращаться в Генеральные консульства России в некоторых городах страны или в консульскую службу Посольства России во Франции. В частности, центры закрылись в таких городах, как Марсель, Страсбург, Париж и Ницца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кабмин РФ отменил льготные визы для некоторых категорий граждан стран Евросоюза. В частности, эта мера коснулась членов национальных и региональных правительств, а также членов официальных делегаций. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов. Отмечается, что он направлен на синхронизацию режима взимания визовых сборов за оформление виз России. «Члены официальных делегаций и члены национальных и региональных правительств и парламентов освобождаются от уплаты визовых сборов. Законом для данных категорий эта норма отменяется.», — говорится в документе. Данный закон направлен на синхронизацию режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, которые установлены Европейским сообществом. А также Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Исландией, Королевством Дания и Швейцарской Конфедерацией. Власти этих государств в одностороннем порядке полностью остановили действие международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз. Также они перешли на использование повышенных ставок для визовых сборов. Так, с граждан ЕС будут взиматься визовые сборы. Они будут определены постановлением правительства России «Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий». Это означает, что стоимость российских виз будут повышена в зависимости от кратности в пределах 50-300 долларов США и срочности их исполнения. Ранее сообщалось, что во Франции прекратят свою работу визовые центры России. Гражданам для получения российских виз придется обращаться в Генеральные консульства России в некоторых городах страны или в консульскую службу Посольства России во Франции. В частности, центры закрылись в таких городах, как Марсель, Страсбург, Париж и Ницца.