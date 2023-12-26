Спецназовцы придумали схему уничтожения украинской пехоты двумя минометами

Пехоту ВСУ уничтожают под Артемовском двумя минометами. Российский спецназовец сообщил, по какой смехе ВС РФ ликвидируют украинскую армию.
«Непосредственно к этим точкам более быстрым и точным минометом — 82-м — мы гоним противника, где его уже накрываем в нужный момент, в нужное время более тяжелым орудием», — заявил российский военный в беседе с РИА Новости. Он отметил, что ночью российская армия остановила попытку ВСУ устроить ротацию.
Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы российской армии группировки войск «Запад» ликвидировали два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на купянском направлении. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что у Новомихайловки российские бойцы отбили атаки десанта ВСУ, передает телеканал ОТР.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.