Спецназовцы придумали схему уничтожения украинской пехоты двумя минометами

Спецназовец ВС РФ: украинскую пехоту уничтожают с помощью двух минометов
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, минометный расчет, полигон еланский, 120мм возимый миномет 2б11, тренировка на полигоне, сбойка
Российский спецназовец сообщил, что ВС РФ остановили попытку ВСУ провести ротацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пехоту ВСУ уничтожают под Артемовском двумя минометами. Российский спецназовец сообщил, по какой смехе ВС РФ ликвидируют украинскую армию.

«Непосредственно к этим точкам более быстрым и точным минометом — 82-м — мы гоним противника, где его уже накрываем в нужный момент, в нужное время более тяжелым орудием», — заявил российский военный в беседе с РИА Новости. Он отметил, что ночью российская армия остановила попытку ВСУ устроить ротацию.

Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы российской армии группировки войск «Запад» ликвидировали два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на купянском направлении. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что у Новомихайловки российские бойцы отбили атаки десанта ВСУ, передает телеканал ОТР.

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Пехоту ВСУ уничтожают под Артемовском двумя минометами. Российский спецназовец сообщил, по какой смехе ВС РФ ликвидируют украинскую армию. «Непосредственно к этим точкам более быстрым и точным минометом — 82-м — мы гоним противника, где его уже накрываем в нужный момент, в нужное время более тяжелым орудием», — заявил российский военный в беседе с РИА Новости. Он отметил, что ночью российская армия остановила попытку ВСУ устроить ротацию. Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы российской армии группировки войск «Запад» ликвидировали два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на купянском направлении. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что у Новомихайловки российские бойцы отбили атаки десанта ВСУ, передает телеканал ОТР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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