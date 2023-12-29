Кто такая помощница Залужного, призвавшая украинцев не бояться умирать

Помощница Залужного в прошлом известна как солистка российской группы «Сливки»

30 декабря 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

Залужный заявил, что у него больше нет советников на общественных началах Фото: Официальный сайт президента Украины Бывшая советница главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Алла Мартынюк вечером 29 декабря высказалась о смерти украинцев на поле боя. Она заявила, что бойцам не стоит бояться смерти, потому что лучше погибнуть на поле боя, нежели нелепой смертью. После этих слов главком ВСУ отказался от нее и заявил, что у него нет помощников-консультантов на общественных началах. Уроженка Киева Алла Мартынюк в 2000-х строила карьеру певицы в России и была солисткой группы «Сливки». URA.RU приводит информацию о том, кем в прошлом была советница Залужного. Как Мартынюк попала в Россию Алла Мартынюк родилась в Киеве 12 марта 1984 года. Школу окончила с золотой медалью. После училась актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого на курсе Е.О. Гулякиной. В 2002 году она бросила учебу и поехала покорять Москву. В 2002—2003 годах была солисткой популярной российской группы «Сливки». В коллективе она заменила Дарью Ермолаеву, у которой были проблемы со здоровьем. В 2003 году Ермолаева вернулась в коллектив, и выступления Аллы Мартынюк в группе закончились. С 2006 года начала сниматься в кино, дебютировав в российском комедийном боевике «Ненасытные». После этого снялась еще в 14 фильмах и сериалах. В Москве Алла прожила шесть лет, там же первый раз вышла замуж. После развода вернулась в Киев. Отношение Мартынюк к смене власти на Украине Алла Мартынюк вернулась в Киев в 2008 году. В 2014 году поддержала Майдан и смену власти на Украине. Тогда же стала военным волонтером и сменила творческую карьеру на поездки с гуманитарной помощью на фронт и отказалась от работы в России. В августе 2018 года она была награждена отличием президента Украины за гуманитарное участие в антитеррористической операции. Награду ей вручил мэр Киева Виталий Кличко. Мартынюк является соучредителем фонда «Защити будущее». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшая советница главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Алла Мартынюк вечером 29 декабря высказалась о смерти украинцев на поле боя. Она заявила, что бойцам не стоит бояться смерти, потому что лучше погибнуть на поле боя, нежели нелепой смертью. После этих слов главком ВСУ отказался от нее и заявил, что у него нет помощников-консультантов на общественных началах. Уроженка Киева Алла Мартынюк в 2000-х строила карьеру певицы в России и была солисткой группы «Сливки». URA.RU приводит информацию о том, кем в прошлом была советница Залужного. Алла Мартынюк родилась в Киеве 12 марта 1984 года. Школу окончила с золотой медалью. После училась актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого на курсе Е.О. Гулякиной. В 2002 году она бросила учебу и поехала покорять Москву. В 2002—2003 годах была солисткой популярной российской группы «Сливки». В коллективе она заменила Дарью Ермолаеву, у которой были проблемы со здоровьем. В 2003 году Ермолаева вернулась в коллектив, и выступления Аллы Мартынюк в группе закончились. С 2006 года начала сниматься в кино, дебютировав в российском комедийном боевике «Ненасытные». После этого снялась еще в 14 фильмах и сериалах. В Москве Алла прожила шесть лет, там же первый раз вышла замуж. После развода вернулась в Киев. Алла Мартынюк вернулась в Киев в 2008 году. В 2014 году поддержала Майдан и смену власти на Украине. Тогда же стала военным волонтером и сменила творческую карьеру на поездки с гуманитарной помощью на фронт и отказалась от работы в России. В августе 2018 года она была награждена отличием президента Украины за гуманитарное участие в антитеррористической операции. Награду ей вручил мэр Киева Виталий Кличко. Мартынюк является соучредителем фонда «Защити будущее».