Воробьев: создан Telegram-чат для всех, кого коснулся теракт в «Крокусе»

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Создан Telegram-чат для всех, кого коснулся теракт в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Для всех тех, кого коснулся теракт в концертном зале «Крокус Сити Холла», создали чат в приложении Telegram. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для всех, кого коснулась трагедия, мы создали чат в Telegram: https://t.me/crocus_pomoshch», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что в БЦ «Кубик» в помещениях фонда «Защитники отечества» находится Центр помощи.

В чате опубликованы списки погибших в результате теракта. Кроме того, там находится информация о выплатах пострадавшим и семьям погибших, а также раздел для оказания психологической помощи, заключил Воробьев.

По последним данным, есть информация о 115 погибших в результате стрельбы в «Крокусе». URA.RU сообщает обо всем, что известно на данный момент, в онлайн-трансляции.

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Для всех тех, кого коснулся теракт в концертном зале «Крокус Сити Холла», создали чат в приложении Telegram. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Для всех, кого коснулась трагедия, мы создали чат в Telegram: https://t.me/crocus_pomoshch», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что в БЦ «Кубик» в помещениях фонда «Защитники отечества» находится Центр помощи. В чате опубликованы списки погибших в результате теракта. Кроме того, там находится информация о выплатах пострадавшим и семьям погибших, а также раздел для оказания психологической помощи, заключил Воробьев. По последним данным, есть информация о 115 погибших в результате стрельбы в «Крокусе». URA.RU сообщает обо всем, что известно на данный момент, в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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