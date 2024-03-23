Воробьев: создан Telegram-чат для всех, кого коснулся теракт в «Крокусе»

23 марта 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Создан Telegram-чат для всех, кого коснулся теракт в «Крокусе» Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Для всех тех, кого коснулся теракт в концертном зале «Крокус Сити Холла», создали чат в приложении Telegram. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Для всех, кого коснулась трагедия, мы создали чат в Telegram: https://t.me/crocus_pomoshch », — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что в БЦ «Кубик» в помещениях фонда «Защитники отечества» находится Центр помощи. В чате опубликованы списки погибших в результате теракта. Кроме того, там находится информация о выплатах пострадавшим и семьям погибших, а также раздел для оказания психологической помощи, заключил Воробьев. По последним данным, есть информация о 115 погибших в результате стрельбы в «Крокусе». URA.RU сообщает обо всем, что известно на данный момент, в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для всех тех, кого коснулся теракт в концертном зале «Крокус Сити Холла», создали чат в приложении Telegram. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Для всех, кого коснулась трагедия, мы создали чат в Telegram: https://t.me/crocus_pomoshch», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что в БЦ «Кубик» в помещениях фонда «Защитники отечества» находится Центр помощи. В чате опубликованы списки погибших в результате теракта. Кроме того, там находится информация о выплатах пострадавшим и семьям погибших, а также раздел для оказания психологической помощи, заключил Воробьев. По последним данным, есть информация о 115 погибших в результате стрельбы в «Крокусе». URA.RU сообщает обо всем, что известно на данный момент, в онлайн-трансляции.