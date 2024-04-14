Почему Нетаньяху выгоден конфликт с Ираном

Политолог Марков: Нетаньяху продолжит атаки на Иран, чтобы остаться у власти

14 апреля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

В ответ на ночные атаки, Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана, — предположил Михаил Синельников-Оришак Фото: U.S. Department of Defense Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху нужен конфликт с Ираном, чтобы остаться у власти. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков. Новость по теме Байден отказался помогать Израилю в наступательной операции против Ирана «Нетаньяху и президент США Джо Байден — политические противники. Байден хотел бы снять премьер-министра Израиля с должности из-за того, что тот союзник Дональда Трампа. Поэтому Нетаньяху создает искусственный конфликт с Ираном, что бы остаться. Для него важно поссориться с противниками Америки. Если Байден скажет „не будем снимать Нетаньяху“, тогда атаки на Иран прекратятся», — заявил Сергей Марков. Политолог объяснил, что в случае перевыборов, Нетаньяху лишится своей должности. «Последние недели со стороны президента США звучало требование к нынешнему премьер-министру Израиля идти на выборы. Нетаньяху понимает, что он выборы проиграет и после этого начнется расследование трагедии (7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян, — прим. URA.RU). В этом случае премьер-министр Израиля может даже сесть в тюрьму», — отметил Марков. По мнению собеседника агентства, Иран мог предупредить Израиль об атаках, чтобы избежать жертв. «Большинство экспертов и я, в том числе считают, что Иран проинформировал Израиль, по какому месту будет нанесен главный удар. Из зданий заранее вывели людей. Поэтому удар по военной базе был, но никто не погиб. Вообще, главная война Ирана — не ракетные, демонстративные удары. Основной конфликт идет через ХАМАС, отчасти „Хезболлу“ и „Хуситов“. Вот там реальный, огромный ущерб для Израиля », — дополнил он. Новость по теме Иран назвал цели ударов по Израилю В разговоре с URA.RU политолог, американист Михаил Синельников-Оришак предположил, что в ответ на ночные атаки, Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана. «У Израиля два пути. Это нанести удар видимости, так же как это сделал Иран, или ответить, действительно, по-настоящему немедийно. Они могут обозначить соответствие своим словам и нанести удар по ядерным объектам. Или могут просто дать понять, что ядерные объекты противника уязвимы, нанеся удары рядом с ними. В этом случае начнутся настоящие военные действия, без каких-либо предупреждений», — подчеркнул он. В ночь с 13 на 14 апреля Иран вел массированную атаку по Израилю с помощью 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «Земля-земля». Объекты или силы США на Ближнем Востоке, по словам Байдена, не пострадали. Президент США отметил, что Израилю удалось при содействии США сбить почти все запущенные ракеты и беспилотники. Иран заявил, что не стремится к эскалации или конфликту в регионе, но в случае военной агрессии оппонента ответит еще более мощно и решительно. Израиль пока ответил на атаку артударами по приграничным ливанским поселениям и ракетными ударами по югу Ливана. Первой целью стали объекты «Хезболлы», сообщает ЦАХАЛ — группировка поддержала Иран и вместе с ним обстреливала Израиль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху нужен конфликт с Ираном, чтобы остаться у власти. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков. «Нетаньяху и президент США Джо Байден — политические противники. Байден хотел бы снять премьер-министра Израиля с должности из-за того, что тот союзник Дональда Трампа. Поэтому Нетаньяху создает искусственный конфликт с Ираном, что бы остаться. Для него важно поссориться с противниками Америки. Если Байден скажет „не будем снимать Нетаньяху“, тогда атаки на Иран прекратятся», — заявил Сергей Марков. Политолог объяснил, что в случае перевыборов, Нетаньяху лишится своей должности. «Последние недели со стороны президента США звучало требование к нынешнему премьер-министру Израиля идти на выборы. Нетаньяху понимает, что он выборы проиграет и после этого начнется расследование трагедии (7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян, — прим. URA.RU). В этом случае премьер-министр Израиля может даже сесть в тюрьму», — отметил Марков. По мнению собеседника агентства, Иран мог предупредить Израиль об атаках, чтобы избежать жертв. «Большинство экспертов и я, в том числе считают, что Иран проинформировал Израиль, по какому месту будет нанесен главный удар. Из зданий заранее вывели людей. Поэтому удар по военной базе был, но никто не погиб. Вообще, главная война Ирана — не ракетные, демонстративные удары. Основной конфликт идет через ХАМАС, отчасти „Хезболлу“ и „Хуситов“. Вот там реальный, огромный ущерб для Израиля », — дополнил он. В разговоре с URA.RU политолог, американист Михаил Синельников-Оришак предположил, что в ответ на ночные атаки, Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана. «У Израиля два пути. Это нанести удар видимости, так же как это сделал Иран, или ответить, действительно, по-настоящему немедийно. Они могут обозначить соответствие своим словам и нанести удар по ядерным объектам. Или могут просто дать понять, что ядерные объекты противника уязвимы, нанеся удары рядом с ними. В этом случае начнутся настоящие военные действия, без каких-либо предупреждений», — подчеркнул он. В ночь с 13 на 14 апреля Иран вел массированную атаку по Израилю с помощью 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «Земля-земля». Объекты или силы США на Ближнем Востоке, по словам Байдена, не пострадали. Президент США отметил, что Израилю удалось при содействии США сбить почти все запущенные ракеты и беспилотники. Иран заявил, что не стремится к эскалации или конфликту в регионе, но в случае военной агрессии оппонента ответит еще более мощно и решительно. Израиль пока ответил на атаку артударами по приграничным ливанским поселениям и ракетными ударами по югу Ливана. Первой целью стали объекты «Хезболлы», сообщает ЦАХАЛ — группировка поддержала Иран и вместе с ним обстреливала Израиль.