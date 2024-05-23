Король Бахрейна назвал встречу с Путиным счастливым днем

23 мая 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Король Бахрейна поблагодарил Путина за радушный прием Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа сообщил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве является для него самым счастливым днем в жизни. Он также поблагодарил российского главу за теплый прием и отметил развитие сотрудничества между государствами. «Я считаю, что этот день — один из самых счастливых в моей жизни, и я встречаюсь в этот день с вами [с Путиным]», — заявил Аль Халиф в ходе переговоров с главой РФ. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Также король Бахрейна поблагодарил российского президента за приглашение посетить страну и за радушный прием. Кроме того, он подчеркнул развитие сотрудничества между Россией и Бахрейном в нескольких важных сферах. Ранее сообщалось, что король Бахрейна прибыл в Москву для встречи с Путиным. Он сделал заявление о том, что хочет прекратить войну в секторе Газа и иметь с соседними государствами дипломатические и культурные отношения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа сообщил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве является для него самым счастливым днем в жизни. Он также поблагодарил российского главу за теплый прием и отметил развитие сотрудничества между государствами. «Я считаю, что этот день — один из самых счастливых в моей жизни, и я встречаюсь в этот день с вами [с Путиным]», — заявил Аль Халиф в ходе переговоров с главой РФ. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Также король Бахрейна поблагодарил российского президента за приглашение посетить страну и за радушный прием. Кроме того, он подчеркнул развитие сотрудничества между Россией и Бахрейном в нескольких важных сферах. Ранее сообщалось, что король Бахрейна прибыл в Москву для встречи с Путиным. Он сделал заявление о том, что хочет прекратить войну в секторе Газа и иметь с соседними государствами дипломатические и культурные отношения.