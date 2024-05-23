Король Бахрейна назвал встречу с Путиным счастливым днем

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Король Бахрейна поблагодарил Путина за радушный прием Фото:

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа сообщил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве является для него самым счастливым днем в жизни. Он также поблагодарил российского главу за теплый прием и отметил развитие сотрудничества между государствами.

«Я считаю, что этот день — один из самых счастливых в моей жизни, и я встречаюсь в этот день с вами [с Путиным]», — заявил Аль Халиф в ходе переговоров с главой РФ. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Также король Бахрейна поблагодарил российского президента за приглашение посетить страну и за радушный прием. Кроме того, он подчеркнул развитие сотрудничества между Россией и Бахрейном в нескольких важных сферах.

Ранее сообщалось, что король Бахрейна прибыл в Москву для встречи с Путиным. Он сделал заявление о том, что хочет прекратить войну в секторе Газа и иметь с соседними государствами дипломатические и культурные отношения.

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Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа сообщил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве является для него самым счастливым днем в жизни. Он также поблагодарил российского главу за теплый прием и отметил развитие сотрудничества между государствами. «Я считаю, что этот день — один из самых счастливых в моей жизни, и я встречаюсь в этот день с вами [с Путиным]», — заявил Аль Халиф в ходе переговоров с главой РФ. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Также король Бахрейна поблагодарил российского президента за приглашение посетить страну и за радушный прием. Кроме того, он подчеркнул развитие сотрудничества между Россией и Бахрейном в нескольких важных сферах. Ранее сообщалось, что король Бахрейна прибыл в Москву для встречи с Путиным. Он сделал заявление о том, что хочет прекратить войну в секторе Газа и иметь с соседними государствами дипломатические и культурные отношения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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