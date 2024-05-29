Юрист перечислила ряд недопустимых вещей при проверке на ЕГЭ

Проводить личные досмотры, устанавливать в уборных камеры и обыскивать учеников запрещено на законодательном уровне. О нюансах во время проверок перед ЕГЭ рассказала Елена Рудакова, юрист частной практики, кандидат юридических наук.
«Проверка перед ЕГЭ проводится только в целях безопасности. При допуске участников ЕГЭ в пункт проведения экзаменов (ППЭ) организаторы напоминают, что нужно сдать все запрещенные средства в специальные места или сопровождающему. К личным вещам участника экзамена, как и к нему самому, не прикасаются. Общественный наблюдатель вправе осуществлять свои полномочия только в местах проведения экзамена и в даты, указанные в удостоверении общественного наблюдателя», — подчеркнула Рудакова в беседе с «Газетой.Ru».
Эксперт подмечает, что если неприятная ситуация все-таки случилась, то статьи, на которые требуется опираться три. Это статья 367 УК РФ (домогательства), статья 113 УК РФ (домогательства до несовершеннолетних) и отсутствие оснований для ст. 182 (основания для обыска).
Ранее в воронежской школе произошел скандал. Охранники перед сдачей ЕГЭ проверяли у школьниц лифчики. Сейчас ситуация под контролем у министерства образования Воронежской области.
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