В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воруют топливо практически на всех уровнях. Это стало новой проблемой, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на военных.
«Одной из острых коррупционных проблем в ВСУ становится воровство топлива практически на всех уровнях», — говорится в статье. Топливо стало валютой среди военных.
Украденный ресурс списывается на «боевые действия», сообщил журналистам украинский военный. Топливо для первой линии привозят на вторую заправщикам. Командиры обязаны подробно отчитываться о расходе горючего. «Но в реальности расход на передовой во время боя с участием техники точно подсчитать невозможно. Это основа для схем и приписок», — пояснил военный.
Командование знает о проблеме и контролирует процесс. По факту, украденное топливо становится бонусом к зарплате, добавил собеседник издания.
На Украине ранее разворовали деньги, направленные на оборону Харькова, заявил британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works. По его словам, деньги на укрепления вокруг города были украдены и «они не сделали никаких укреплений». Норфилд также напомнил, что до начала СВО весь мир признавал власти Украины продажными, а саму страну самой коррумпированной в Европе, но сейчас все об этом «забыли», пишет RT.
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