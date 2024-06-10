В рядах ВСУ разгорелся скандал из-за воровства важного ресурса

«Страна»: в рядах ВСУ начался скандал из-за кражи топлива

10 июня 2024 в 01:29 Размер текста - 17 +

Сворованное бойцами ВСУ топливо становится бонусом к их зарплате, говорит военный Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воруют топливо практически на всех уровнях. Это стало новой проблемой, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на военных. «Одной из острых коррупционных проблем в ВСУ становится воровство топлива практически на всех уровнях», — говорится в статье. Топливо стало валютой среди военных. Украденный ресурс списывается на «боевые действия», сообщил журналистам украинский военный. Топливо для первой линии привозят на вторую заправщикам. Командиры обязаны подробно отчитываться о расходе горючего. «Но в реальности расход на передовой во время боя с участием техники точно подсчитать невозможно. Это основа для схем и приписок», — пояснил военный. Командование знает о проблеме и контролирует процесс. По факту, украденное топливо становится бонусом к зарплате, добавил собеседник издания. На Украине ранее разворовали деньги, направленные на оборону Харькова, заявил британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works. По его словам, деньги на укрепления вокруг города были украдены и «они не сделали никаких укреплений». Норфилд также напомнил, что до начала СВО весь мир признавал власти Украины продажными, а саму страну самой коррумпированной в Европе, но сейчас все об этом «забыли», пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воруют топливо практически на всех уровнях. Это стало новой проблемой, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на военных. «Одной из острых коррупционных проблем в ВСУ становится воровство топлива практически на всех уровнях», — говорится в статье. Топливо стало валютой среди военных. Украденный ресурс списывается на «боевые действия», сообщил журналистам украинский военный. Топливо для первой линии привозят на вторую заправщикам. Командиры обязаны подробно отчитываться о расходе горючего. «Но в реальности расход на передовой во время боя с участием техники точно подсчитать невозможно. Это основа для схем и приписок», — пояснил военный. Командование знает о проблеме и контролирует процесс. По факту, украденное топливо становится бонусом к зарплате, добавил собеседник издания. На Украине ранее разворовали деньги, направленные на оборону Харькова, заявил британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works. По его словам, деньги на укрепления вокруг города были украдены и «они не сделали никаких укреплений». Норфилд также напомнил, что до начала СВО весь мир признавал власти Украины продажными, а саму страну самой коррумпированной в Европе, но сейчас все об этом «забыли», пишет RT.