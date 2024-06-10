Рок-музыкант Медведкин объяснил, почему напал с ножом на главу АНО «Цифровые технологии»

Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин, обвиняемый в нападении на главу АНО «Цифровые технологии» Арсения Щельцина, заявил, что действовал в целях самообороны. По его словам, он защищал девушку и чувствовал угрозу для своей жизни. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Роман Медведкин, напавший на главу АНО „Цифровые технологии“, заявил, что защищал девушку и якобы была угроза его жизни», — передает Shot. По данным канала, на суде он большую часть времени молчал, лишь выразил готовность сотрудничать со следствием и попросил об изменении меры пресечения на домашний арест. Однако его запрос был отклонен, и он был отправлен в СИЗО на два месяца.
Тем временем Щельцин находится в хирургическом отделении и, по информации от его супруги, чувствует себя хорошо. Ожидается, что он будет выписан из больницы уже на этой неделе.
Ранее сообщалось, что Щельцин получил серьезные травмы, а его друг погиб в результате нападения, передает RT. Инцидент произошел у дома главы АНО «Цифровые технологии»на Сиреневом бульваре в Москве, когда Медведкин напал на них с ножом. По словам рок-музыканта, конфликт возник после того, как Щельцин и его друг оскорбили его девушку. Пресс-служба судов сообщила, что Медведкин был отправлен в СИЗО по подозрению в покушении на убийство двух человек.
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