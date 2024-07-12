Родители детей, которых спасли из заточения в Уфе, незаконно находились в РФ

12 июля 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

В Уфе родители насильно удерживаемых детей оказались незаконными мигрантами, сообщили полицейские Фото: Илья Московец © URA.RU В Уфе родители несовершеннолетних, которые находились в заточении у двух граждан Таджикистана, оказались нелегальными мигрантами. Об этом сообщили в полиции. «Родители 16 детей, освобожденные из заточения в Уфе, пребывают на территории РФ с нарушениями миграционного законодательства», — заявили в полиции. Информацию передает РИА Новости. Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против мигрантов из Таджикистана. Обвинения касаются незаконного лишения свободы и истязания детей. Следствие утверждает, что 16 несовершеннолетних, среди которых были граждане Таджикистана, были незаконно удерживаемы в квартире, где их били. Ситуация обнаружилась после побега одного из подростков. Правоохранительные органы освободили детей и задержали двух подозреваемых, пишет «Газета Кемерова». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уфе родители несовершеннолетних, которые находились в заточении у двух граждан Таджикистана, оказались нелегальными мигрантами. Об этом сообщили в полиции. «Родители 16 детей, освобожденные из заточения в Уфе, пребывают на территории РФ с нарушениями миграционного законодательства», — заявили в полиции. Информацию передает РИА Новости. Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против мигрантов из Таджикистана. Обвинения касаются незаконного лишения свободы и истязания детей. Следствие утверждает, что 16 несовершеннолетних, среди которых были граждане Таджикистана, были незаконно удерживаемы в квартире, где их били. Ситуация обнаружилась после побега одного из подростков. Правоохранительные органы освободили детей и задержали двух подозреваемых, пишет «Газета Кемерова».