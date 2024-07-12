Родители детей, которых спасли из заточения в Уфе, незаконно находились в РФ

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В Уфе родители насильно удерживаемых детей оказались незаконными мигрантами, сообщили полицейские Фото:

В Уфе родители несовершеннолетних, которые находились в заточении у двух граждан Таджикистана, оказались нелегальными мигрантами. Об этом сообщили в полиции.

«Родители 16 детей, освобожденные из заточения в Уфе, пребывают на территории РФ с нарушениями миграционного законодательства», — заявили в полиции. Информацию передает РИА Новости.

Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против мигрантов из Таджикистана. Обвинения касаются незаконного лишения свободы и истязания детей. Следствие утверждает, что 16 несовершеннолетних, среди которых были граждане Таджикистана, были незаконно удерживаемы в квартире, где их били. Ситуация обнаружилась после побега одного из подростков. Правоохранительные органы освободили детей и задержали двух подозреваемых, пишет «Газета Кемерова».

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В Уфе родители несовершеннолетних, которые находились в заточении у двух граждан Таджикистана, оказались нелегальными мигрантами. Об этом сообщили в полиции. «Родители 16 детей, освобожденные из заточения в Уфе, пребывают на территории РФ с нарушениями миграционного законодательства», — заявили в полиции. Информацию передает РИА Новости. Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против мигрантов из Таджикистана. Обвинения касаются незаконного лишения свободы и истязания детей. Следствие утверждает, что 16 несовершеннолетних, среди которых были граждане Таджикистана, были незаконно удерживаемы в квартире, где их били. Ситуация обнаружилась после побега одного из подростков. Правоохранительные органы освободили детей и задержали двух подозреваемых, пишет «Газета Кемерова».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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