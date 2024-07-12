Родители детей, которых спасли из заточения в Уфе, незаконно находились в РФ

В Уфе родители несовершеннолетних, которые находились в заточении у двух граждан Таджикистана, оказались нелегальными мигрантами. Об этом сообщили в полиции.
«Родители 16 детей, освобожденные из заточения в Уфе, пребывают на территории РФ с нарушениями миграционного законодательства», — заявили в полиции. Информацию передает РИА Новости.
Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против мигрантов из Таджикистана. Обвинения касаются незаконного лишения свободы и истязания детей. Следствие утверждает, что 16 несовершеннолетних, среди которых были граждане Таджикистана, были незаконно удерживаемы в квартире, где их били. Ситуация обнаружилась после побега одного из подростков. Правоохранительные органы освободили детей и задержали двух подозреваемых, пишет «Газета Кемерова».
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