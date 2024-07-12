В Уфе возбудили дело против мигрантов из-за истязания 16 детей

12 июля 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

В Уфе двое мигрантов из Таджикистана истязали детей, их задержали, пишет СК РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Уфе было возбуждено уголовное дело против мигрантов из Таджикистана по факту незаконного лишения свободы и истязания детей. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфе СУ СКР по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — передает СК РФ. Информация размещена в telegram-канале. Следствие выдвигает обвинение в том, что шестнадцать несовершеннолетних детей в возрасте от четырех до 16 лет были незаконно удержаны в арендованной квартире. Среди них есть граждане Республики Таджикистан. В ходе произошедшего двое граждан Таджикистана применяли незаконные методы воспитания к детям, включая жестокое обращение и побои. Ситуация стала известна после того, как один из подростков смог сбежать из квартиры и запросил помощь в ближайшем магазине. Ранее в Уфе освободили 16 несовершеннолетних, которых удерживали в съемной квартире. Задержаны двое граждан Таджикистана, подозреваемых в их избиении. Пресс-служба управления СК РФ по Республике Башкортостан подтвердила факт прошедшей операции, пишет РЕН ТВ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уфе было возбуждено уголовное дело против мигрантов из Таджикистана по факту незаконного лишения свободы и истязания детей. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфе СУ СКР по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — передает СК РФ. Информация размещена в telegram-канале. Следствие выдвигает обвинение в том, что шестнадцать несовершеннолетних детей в возрасте от четырех до 16 лет были незаконно удержаны в арендованной квартире. Среди них есть граждане Республики Таджикистан. В ходе произошедшего двое граждан Таджикистана применяли незаконные методы воспитания к детям, включая жестокое обращение и побои. Ситуация стала известна после того, как один из подростков смог сбежать из квартиры и запросил помощь в ближайшем магазине. Ранее в Уфе освободили 16 несовершеннолетних, которых удерживали в съемной квартире. Задержаны двое граждан Таджикистана, подозреваемых в их избиении. Пресс-служба управления СК РФ по Республике Башкортостан подтвердила факт прошедшей операции, пишет РЕН ТВ.