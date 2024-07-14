«Военная хроника» указала на странности в покушении на Трампа

14 июля 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Ряд странностей был замечен в покушении на Дональда Трампа Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Ряд странностей был замечен в покушении на экс-президента США Дональда Трампа во время его митинга в штате Пенсильвания в ночь с 13 на 14 июля. Об этом сообщает telegram-канал « Военная хроника ». «Стрелок. 130 м — не самая большая дистанция. С такого расстояния не нужно вводить поправки на ветер или использовать мощную оптику — достаточно того, что можно купить в ближайшем оружейном магазине», — пишет telegram-канал, указывая на то, что стрелок имел очень низкую квалификацию. Также «Военная хроника» отмечает, что Секретная служба США не проверила перед выступлением Трампа все возможные точки, откуда можно было открыть огонь по кандидату в президенты. Кроме того, очевидцы сообщили полиции о человеке с оружием, который пытался попасть на крышу здания перед началом митинга, однако эти слова были проигнорированы. При этом, по мере поступления информации, предположительно, стрелок сделал от 7 до 9 выстрелов из полуавтоматической винтовки AR-15 с магазином на 15-20 патронов. В результате этого один человек погиб, двое получили тяжелые ранения, сам Трамп был ранен в ухо. Стрелок хотел использовать весь магазин, но снайперы определили его место нахождения и ликвидировали цель. Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) установило личность стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа. Это 20-летний житель Пенсильвании. ФБР занялось расследованием покушения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ряд странностей был замечен в покушении на экс-президента США Дональда Трампа во время его митинга в штате Пенсильвания в ночь с 13 на 14 июля. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника». «Стрелок. 130 м — не самая большая дистанция. С такого расстояния не нужно вводить поправки на ветер или использовать мощную оптику — достаточно того, что можно купить в ближайшем оружейном магазине», — пишет telegram-канал, указывая на то, что стрелок имел очень низкую квалификацию. Также «Военная хроника» отмечает, что Секретная служба США не проверила перед выступлением Трампа все возможные точки, откуда можно было открыть огонь по кандидату в президенты. Кроме того, очевидцы сообщили полиции о человеке с оружием, который пытался попасть на крышу здания перед началом митинга, однако эти слова были проигнорированы. При этом, по мере поступления информации, предположительно, стрелок сделал от 7 до 9 выстрелов из полуавтоматической винтовки AR-15 с магазином на 15-20 патронов. В результате этого один человек погиб, двое получили тяжелые ранения, сам Трамп был ранен в ухо. Стрелок хотел использовать весь магазин, но снайперы определили его место нахождения и ликвидировали цель. Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) установило личность стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа. Это 20-летний житель Пенсильвании. ФБР занялось расследованием покушения.