Эксперты назвали напиток, который поможет бросить курить

Зеленый чай облегчает тягу к никотину
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Еда за 1000 в ресторане "БарБорис". Екатеринбург, чай
Зеленый чай со льдом снижает тягу к курению, сообщают «Аргументы недели» Фото:

Зеленый чай со льдом помогает в борьбе с курением из-за содержащейся в нем аминокислоты L-теанин. Об этом сообщили нутрициологи и диетологи.

«Зеленый чай содержит L-теанин — аминокислоту, известную своим успокаивающим действием. В отличие от других релаксантов он не вызывает сонливости, что делает его идеальным средством для снятия напряжения, часто испытываемого после отказа от никотина», — передает слова экспертов argumenti.ru.

Отмечается, что аминокислота, содержащаяся в напитке, помогает бороться с тягой к курению в первые дни отказа. Также элементы, содержащиеся в зеленом чае восстанавливают ткани, которые были повреждены пагубной привычкой.

Ранее онколог Минздрава России Максим Рыков сообщил, что в борьбе с курением помогает также ежедневная чистка зубов. По его словам, первые дни самые трудные, и преодолеть их поможет чистка зубов по несколько раз в день. «Ощущение свежего дыхания помогает отвлечься».

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Зеленый чай со льдом помогает в борьбе с курением из-за содержащейся в нем аминокислоты L-теанин. Об этом сообщили нутрициологи и диетологи. «Зеленый чай содержит L-теанин — аминокислоту, известную своим успокаивающим действием. В отличие от других релаксантов он не вызывает сонливости, что делает его идеальным средством для снятия напряжения, часто испытываемого после отказа от никотина», — передает слова экспертов argumenti.ru. Отмечается, что аминокислота, содержащаяся в напитке, помогает бороться с тягой к курению в первые дни отказа. Также элементы, содержащиеся в зеленом чае восстанавливают ткани, которые были повреждены пагубной привычкой. Ранее онколог Минздрава России Максим Рыков сообщил, что в борьбе с курением помогает также ежедневная чистка зубов. По его словам, первые дни самые трудные, и преодолеть их поможет чистка зубов по несколько раз в день. «Ощущение свежего дыхания помогает отвлечься».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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