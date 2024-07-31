Эксперты назвали напиток, который поможет бросить курить

Зеленый чай облегчает тягу к никотину

31 июля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Зеленый чай со льдом снижает тягу к курению, сообщают «Аргументы недели» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Зеленый чай со льдом помогает в борьбе с курением из-за содержащейся в нем аминокислоты L-теанин. Об этом сообщили нутрициологи и диетологи. «Зеленый чай содержит L-теанин — аминокислоту, известную своим успокаивающим действием. В отличие от других релаксантов он не вызывает сонливости, что делает его идеальным средством для снятия напряжения, часто испытываемого после отказа от никотина», — передает слова экспертов argumenti.ru. Отмечается, что аминокислота, содержащаяся в напитке, помогает бороться с тягой к курению в первые дни отказа. Также элементы, содержащиеся в зеленом чае восстанавливают ткани, которые были повреждены пагубной привычкой. Ранее онколог Минздрава России Максим Рыков сообщил, что в борьбе с курением помогает также ежедневная чистка зубов. По его словам, первые дни самые трудные, и преодолеть их поможет чистка зубов по несколько раз в день. «Ощущение свежего дыхания помогает отвлечься». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зеленый чай со льдом помогает в борьбе с курением из-за содержащейся в нем аминокислоты L-теанин. Об этом сообщили нутрициологи и диетологи. «Зеленый чай содержит L-теанин — аминокислоту, известную своим успокаивающим действием. В отличие от других релаксантов он не вызывает сонливости, что делает его идеальным средством для снятия напряжения, часто испытываемого после отказа от никотина», — передает слова экспертов argumenti.ru. Отмечается, что аминокислота, содержащаяся в напитке, помогает бороться с тягой к курению в первые дни отказа. Также элементы, содержащиеся в зеленом чае восстанавливают ткани, которые были повреждены пагубной привычкой. Ранее онколог Минздрава России Максим Рыков сообщил, что в борьбе с курением помогает также ежедневная чистка зубов. По его словам, первые дни самые трудные, и преодолеть их поможет чистка зубов по несколько раз в день. «Ощущение свежего дыхания помогает отвлечься».