Войска РФ ведут бои с диверсантами на границе Курской области: главное об СВО на Украине 6 августа

Утром 6 августа ВСУ пытались проникнуть на территорию РФ через Курскую область. На границе региона продолжаются бои. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, ВСУ предпринимают попытки атаки границы в Суджанском и Кореневском районах. Также украинские военные ударили по пяти населенным пунктам Белгородской области. Отмечается, что повреждения получили пять домов и складское помещение. Главные новости спецоперации к вечеру 6 августа — в материале URA.RU.
Военные действия в Курской области
Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о боях, происходящих на границе в Суджанском и Кореневском районах. Отмечается, что столкновение с противником продолжается несмотря на неудачную попытку ВСУ прорваться на территорию региона.
По словам губернатора, в ходе столкновений для ударов по врагу применяется артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают операцию по уничтожению противника, уничтожив уже 16 единиц техники ВСУ.
ВСУ атаковали Белгородскую область
Вооруженные силы Украины атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. По
В Харькове уничтожен пункт дислокации ВСУ
В Харькове был поражен пункт дислокации подразделений ВС Украины и иностранных наемников. Сообщается, что пункт был поражен ракетным ударом.
Уничтожение ЗРК «Бук-М1» в Сумской области
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по позициям ПВО ВСУ в Сумской области. Согласно информации Минобороны РФ, уничтожены две пусковые установки ЗРК «Бук-М1».
Освобождение населенных пунктов в ДНР
Российские войска подняли флаг над населенным пунктом Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР). Флаг был размещен над зданием местной школы.
Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о начале боев в Торецке. Войска ВС РФ начали штурм города, зажимая ВСУ в клещи.
Российские военные также освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР. В операции участвовали подразделения группировки войск «Центр», передает «Пятый канал». Как сообщили в Минобороны РФ, российские войска заняли более выгодные рубежи.
Отражение диверсионной атаки в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о пресечении попытки диверсантов высадиться в регионе. Российские морские пехотинцы открыли огонь по вражеским лодкам, которые подходили к Тендровской косе, результатом чего стало уничтожение трех лодок с экипажами.
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