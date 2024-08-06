Войска РФ ведут бои с диверсантами на границе Курской области: главное об СВО на Украине 6 августа

Бойцы МО РФ и пограничники продолжают вести бои с ВСУ на границе Курской области
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
На границе Курской области после неудачной попытки диверсантов вторгнуться на территорию РФ, продолжаются бои Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Утром 6 августа ВСУ пытались проникнуть на территорию РФ через Курскую область. На границе региона продолжаются бои. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, ВСУ предпринимают попытки атаки границы в Суджанском и Кореневском районах. Также украинские военные ударили по пяти населенным пунктам Белгородской области. Отмечается, что повреждения получили пять домов и складское помещение. Главные новости спецоперации к вечеру 6 августа — в материале URA.RU.

Военные действия в Курской области

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о боях, происходящих на границе в Суджанском и Кореневском районах. Отмечается, что столкновение с противником продолжается несмотря на неудачную попытку ВСУ прорваться на территорию региона.

По словам губернатора, в ходе столкновений для ударов по врагу применяется артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают операцию по уничтожению противника, уничтожив уже 16 единиц техники ВСУ.

ВСУ атаковали Белгородскую область

Вооруженные силы Украины атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки повреждения получили пять домов, несколько авто и складское помещение.

В Харькове уничтожен пункт дислокации ВСУ

В Харькове был поражен пункт дислокации подразделений ВС Украины и иностранных наемников. Сообщается, что пункт был поражен ракетным ударом.

Уничтожение ЗРК «Бук-М1» в Сумской области

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по позициям ПВО ВСУ в Сумской области. Согласно информации Минобороны РФ, уничтожены две пусковые установки ЗРК «Бук-М1».

Освобождение населенных пунктов в ДНР

Российские войска подняли флаг над населенным пунктом Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР). Флаг был размещен над зданием местной школы.

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о начале боев в Торецке. Войска ВС РФ начали штурм города, зажимая ВСУ в клещи.

Российские военные также освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР. В операции участвовали подразделения группировки войск «Центр», передает «Пятый канал». Как сообщили в Минобороны РФ, российские войска заняли более выгодные рубежи.

Отражение диверсионной атаки в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о пресечении попытки диверсантов высадиться в регионе. Российские морские пехотинцы открыли огонь по вражеским лодкам, которые подходили к Тендровской косе, результатом чего стало уничтожение трех лодок с экипажами.

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Утром 6 августа ВСУ пытались проникнуть на территорию РФ через Курскую область. На границе региона продолжаются бои. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, ВСУ предпринимают попытки атаки границы в Суджанском и Кореневском районах. Также украинские военные ударили по пяти населенным пунктам Белгородской области. Отмечается, что повреждения получили пять домов и складское помещение. Главные новости спецоперации к вечеру 6 августа — в материале URA.RU. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о боях, происходящих на границе в Суджанском и Кореневском районах. Отмечается, что столкновение с противником продолжается несмотря на неудачную попытку ВСУ прорваться на территорию региона. По словам губернатора, в ходе столкновений для ударов по врагу применяется артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают операцию по уничтожению противника, уничтожив уже 16 единиц техники ВСУ. Вооруженные силы Украины атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки повреждения получили пять домов, несколько авто и складское помещение. В Харькове был поражен пункт дислокации подразделений ВС Украины и иностранных наемников. Сообщается, что пункт был поражен ракетным ударом. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по позициям ПВО ВСУ в Сумской области. Согласно информации Минобороны РФ, уничтожены две пусковые установки ЗРК «Бук-М1». Российские войска подняли флаг над населенным пунктом Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР). Флаг был размещен над зданием местной школы. Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о начале боев в Торецке. Войска ВС РФ начали штурм города, зажимая ВСУ в клещи. Российские военные также освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР. В операции участвовали подразделения группировки войск «Центр», передает «Пятый канал». Как сообщили в Минобороны РФ, российские войска заняли более выгодные рубежи. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о пресечении попытки диверсантов высадиться в регионе. Российские морские пехотинцы открыли огонь по вражеским лодкам, которые подходили к Тендровской косе, результатом чего стало уничтожение трех лодок с экипажами.
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