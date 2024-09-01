Появилось видео с места крушения вертолета на Камчатке

Виедо с места крушения Ми-8 появилось в интернете
Пропавший в субботу, 31 августа, вертолет Ми-8 в Камчатском крае разбился. В интернете появились кадры с места крушения экипажа.
«Первые кадры с места крушения» — пишет telegram-канал Kamchatka_life.ru. Обломки вертолета нашли на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз члены экипажа выходили на связь.
Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке рядом с вулканом Вачкажец. На борту находилось 22 человека, среди которых 19 туристов.
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