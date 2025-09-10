МИД РФ готово присоединиться к возможным консультациям между Минобороны России и Польши после выдвинутых Варшавой обвинений, связанных с инцидентом с дронами над польской территорией. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«МИД России со своей стороны также готов включиться в эту работу», — передает заявление министерства РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил о сбитии над территорией страны представлявших опасность дронов, которые были названы российскими, однако он не предоставил подтверждающих данных. В свою очередь, временный поверенный в делах России Андрей Ордаш и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергли эти обвинения, отметив отсутствие запросов на контакты от польской стороны и доказательств российской причастности.
Минобороны РФ подтвердило готовность к консультациям с польскими коллегами. Одновременно сообщается, что Белоруссия со своей стороны информировала Польшу и Литву о приближении дронов к границам, в то время как польские власти предупреждали Минск о беспилотниках с территории Украины. Это не первый случай бездоказательных обвинений в адрес России, как это произошло в 2022 году, когда первоначальные заявления о российских ракетах впоследствии были опровергнуты.
