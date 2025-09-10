«Месть и хайп»: психолог оценила некрасивый жест Преснякова после развода

Музыкант Никита Пресняков после новости о разводе с женой публично выбросил статуэтку, символизирующую его брак с Аленой Красновой. Сувенир, стилизованный под премию «Оскар» украшала надпись «Лучшая жена». Статуэтка полетела в мусорное ведро, сам процесс внук Аллы Пугачевой снял на видео. Психолог Мила Рубинчик в беседе с URA.RU пояснила, что может стоять за таким публичным жестом Преснякова.
«Возможно, это способ привлечь внимание к своей боли, «переиграть» ситуацию и показать себя жертвой или героем. Но публичность всегда несет риск: люди чаще считывают такие жесты как слабость, чем как силу. Сильные решения в разводах обычно проходят тихо, без показных видео. В данном случае это выглядит как обида и желание подколоть бывшую, чем как зрелый шаг. Для части зрителей это выглядит как цирк, инфантильный жест. Но для самого Никиты это может быть форма эмоциональной разрядки: "Я отпускаю, сжигаю мосты". Люди часто делают символические действия, чтобы прожить развод. Для него лично — это может быть ритуал прощания, пусть и в форме шоу», — говорит эксперт.?
Мила Рубинчик отмечает, что мужчины после развода часто делают некие символические акции по нескольким причинам. Например, это может быть своего рода ритуал — попытка отпустить через действие, «закрыть гештальт». «Также это может быть месть — показать бывшей и себе: „Ты больше не имеешь власти надо мной“. Этот жест также можно расценивать как привлечение внимания, чтобы таким образом перевести боль в хайп», — поясняет психолог.
Символическая статуэтка в свое время имела особое значение для пары. «Когда после развода мужчина выбрасывает символ („лучшая жена“) на публику, это читается как: „Смотри, для меня ты больше не ценность“», — резюмировала Рубинчик.
О разводе после восьми лет совместной жизни сообщила Алена Краснова. Она отметила, что расставание с внуком Пугачевой и сыном Кристины Орбакайте далось непросто. При этом в публичном поле она отмечала, что развод прошел без скандалов. О причинах бывшие супруги не распространяются.??Никита последние три года живет и работает с США. Там он пытается строить музыкальную карьеру, а также снимает клипы для других артистов. Алена до недавних пор жила с ним в Штатах.
