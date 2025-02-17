Складской комплекс «Интерторга» в Шушарах выставлен на торги за 1,7 млрд рублей

Складской комплекс в Шушарах, принадлежащий ООО «Невская логистика», выставлен на торги в рамках банкротства компании. Объект оценен в 1,7 миллиардов рублей. Данными делится «Деловой Петербург».
«В рамках банкротства ООО „Невская логистика“ готовятся торги по складскому комплексу в Шушарах (отд. Бадаевское). Это участки общей площадью 4 га, два здания общей площадью почти 50 тысяч квадратных метров складов и оборудование. Дата аукциона ещё не назначена, но лот уже оценён в 1,7 млрд рублей», — пишет «Деловой Петербург».
Склад был построен в середине 2000-х годов компанией ООО «ПНК–2». В 2010 году его приобрела «Невская логистика», связанная с торговым домом «Интерторг». После банкротства «Интерторга» в 2020 году, объект выставлен на продажу. Склад находится недалеко от КАД, Витебского проспекта и Московского шоссе, обеспечивая отличную транспортную доступность. Рядом расположен складской комплекс «Херманн Руссия». По словам Кирилла Вечера из Nikoliers, несмотря на то, что комплексу более 5 лет и его характеристики могут уступать современным объектам, заявленная стоимость ниже рыночной, что делает его привлекательным для покупателей и инвесторов.
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