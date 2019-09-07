Грефа записали в ряды борцов с ЕГЭ

Противники ЕГЭ могут использовать главу Сбербанка Германа Грефа для борьбы с экзаменом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Противники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) неожиданно получили влиятельного союзника. В свои ряды они намерены рекрутировать главу Сбербанка Германа Грефа. В ходе заседания Восточного экономического форума он заявил о необходимости «убить школьные экзамены». Борцы с ЕГЭ расценили это как хороший знак.

«Я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены», — признался Греф, добавив, что у него «не клеится с системой образования». По словам банкира, существующий процесс обучения «убивает всяческое желание учиться». Он выразил мнение, что из школы люди выпускаются «с инвалидностью»: они привыкают к подобной системе и ожидают, что их «всю жизнь будут оценивать».

Заявление главы Сбербанка активизирует борьбу с ЕГЭ, уверены эксперты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила «URA.RU», что ее организация готовится обращаться к Грефу на тему ЕГЭ, чтобы представить ему свои предложения по ликвидации экзамена. Организация последовательно выступает против ЕГЭ и приводит против него многочисленные аргументы. По словам Волынец, Греф может стать «отчасти их сторонником».

«Мы не выступаем против системы оценки как таковой, контролировать знания необходимо — но по сути, а не по форме. ЕГЭ же ориентирован, во-первых, на техническую, бюрократическую сторону, а во-вторых, предполагает не глубокое знание предмета, а натаскивание, дрессировку», — пояснила собеседница агентства. Волынец также призналась, что рада тому, что глава Сбербанка «обратил внимание на эту проблему».

По мнению автора и ведущего программы «Умники и умницы», профессора Юрия Вяземского, теоретически Герман Греф может выступать против ЕГЭ. Он рассказал, что Греф всегда был противником механической проверки знаний, поддерживая креативный, более творческий подход.

Германа Грефа некоторые видят в качестве лоббиста отмены Единого госэкзамена Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Вся жизнь — экзамен. Человек каждый месяц сдает экзамены. Я долго боролся с ЕГЭ. Какой это может быть единый экзамен, когда один — Эйнштейн, а другой — дурак! Нам нужны эйнштейны, дураков у нас и так много. Я все это пытался доказывать и одному министру образования, и другому. А потом на одной из „прямых линий“ услышал, как маленькая девочка спросила президента Путина — когда же, наконец, отменят ЕГЭ. И ответ был очень короткий: никогда», — пояснил Вяземский. В то же время он признал, что дискуссия о ЕГЭ окончательно не завершена.

О том, что после заявления Германа Грефа вопрос ЕГЭ может войти в повестку «URA.RU» заявил и первый зампред думского комитета по образованию Олег Смолин. По его мнению, если для школьников отменить экзамены, как это предлагает глава Сбербанка, то тогда придется вернуться к прежней системе — до появления Единого госэкзамена вузы проводили свои вступительные испытания.

Герман Греф может стать лоббистом тех, кто сегодня выступает против Единого госэкзамена, считает сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский. «Греф на сегодняшний день является далеко не последним человеком в стране. Очевидно, что тема образования, которую он регулярно затрагивает, очень ему близка. Вполне возможно, что он может стать именно тем тараном, при помощи которого попытаются сломить ЕГЭ», — пояснил «URA.RU» Журавский. Он считает, что Греф располагает не только политическим и аппаратным весом для этой задачи: «Он руководит огромной структурой, он — практик, и своими глазами видит ущербность сегодняшнего образования».