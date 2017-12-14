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14 декабря 2017
Главные новости 
21:10  14 декабря 2017 0

Пресс-конференция Путина, «стукачи» для МВД, Ургант высмеял «город Бундестаг». Главное за день — в подборке «URA.RU»

Россиян в ближайшее время может ждать налоговая амнистияФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Здравствуйте, сегодня 14 декабря. И вот главные новости за день:

Сегодня прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Глава РФ рассказал о самовыдвижении на выборы, прокомментировал неявку главы «Роснефти» Сечина в суд по делу экс-министра МЭР Улюкаева, одобрил повышение пенсионного возраста и пообещал «налоговую амнистию» для россиян.

В продолжение темы самовыдвижения главы РФ: Урал готовится к сбору подписей по выдвижению Путина в президенты. Инсайд из Общероссийского народного фронта.

МВД будет платить «стукачам». На новом законопроекте граждане смогут заработать до 10 миллионов рублей.

Министерству образования предложили ввести в российских школах 12-й класс. Чиновники считают, что детям нужно больше знаний.

В Нижнем Тагиле рабочие Уралвагонзавода подают в суд на свое новое руководство. По какому поводу забастовка — в материале «URA.RU».

Трехкратный чемпион мира отказался выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Спортсмен считает унижением ехать на Игры в таких условиях.

Слова ямальского депутата, назвавшего Бундестаг городом, дошли до «Первого канала». Ведущий Иван Ургант высмеял ошибку.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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