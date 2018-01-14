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14 января 2018
Главные новости Москвы
07:48  14 января 2018 5

Минтруд опубликовал проект повышения МРОТ до прожиточного минимума

Клипарт., взятка, зарплата, деньги
С 1 мая каждый россиянин должен получать не менее 11 тысяч рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
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Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума подготовили в Министерстве труда. Согласно документу МРОТ будет повышен уже с 1 мая 2018 года.

Текст документа находится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет информагентство Nation News. В пояснительной записке указано, что с мая МРОТ будет установлен в сумме 11 163 рубля в месяц, «что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года».

Президент РФ Владимир Путин 10 января на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода заявил, что минимальный размер оплаты труда будет приравнен к прожиточному минимуму раньше намеченного срока, напоминает портал «Русская планета». Глава государства добавил, что повышение размера минимальной зарплаты затронет примерно четыре миллиона россиян.

Закон, предусматривающий повышение МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения Путин подписал в конце декабря. Как писало «URA.RU», увеличение будет проходить в два этапа до 2019 года.

Нина Калинина
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