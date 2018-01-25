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Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
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25 января 2018
24 января 2018
00:36  25 января 2018 0

Путин предложил рабочему расцеловать его вместо награды

Предложение президента удивило уфимского рабочегоФото: скриншот видео со встречи Владимира Путина с работниками уфимского предприятия

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Башкортостана Уфу с рабочим визитом. Во время посещения местного предприятия российский лидер тепло пообщался с рабочими и даже захотел «расцеловать» одного из них.

Пообщаться с президентом удалось сотрудникам Уфимского моторостроительного производственного объединения, сообщает Nation News. Один из работников получил возможность задать главе государства вопрос: мужчину интересовала возможность возврата советской практики награждать отличившиеся предприятия. В ответ на это, Владимир Путин улыбнулся и предложил сотруднику производства расцеловать его. Правда, дело до этого так и не дошло, а инициативный уфимский рабочий получил от президента только объятия.

Сам Путин впоследствии отметил, что такая практика не смогла увеличить рост советских предприятий, из-за чего и была впоследствии устранена. При этом президент напомнил, что в России до сих пор можно получить награду за личные достижения конкретного работника.

Наталья Полетавкина
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