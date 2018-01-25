Путин предложил рабочему расцеловать его вместо награды

00:36 25 января 2018 0

Предложение президента удивило уфимского рабочего Фото: скриншот видео со встречи Владимира Путина с работниками уфимского предприятия

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Башкортостана Уфу с рабочим визитом. Во время посещения местного предприятия российский лидер тепло пообщался с рабочими и даже захотел «расцеловать» одного из них.

Пообщаться с президентом удалось сотрудникам Уфимского моторостроительного производственного объединения, сообщает Nation News. Один из работников получил возможность задать главе государства вопрос: мужчину интересовала возможность возврата советской практики награждать отличившиеся предприятия. В ответ на это, Владимир Путин улыбнулся и предложил сотруднику производства расцеловать его. Правда, дело до этого так и не дошло, а инициативный уфимский рабочий получил от президента только объятия.

Сам Путин впоследствии отметил, что такая практика не смогла увеличить рост советских предприятий, из-за чего и была впоследствии устранена. При этом президент напомнил, что в России до сих пор можно получить награду за личные достижения конкретного работника.