Замначальника МЧС Ленобласти Сергей Платонов задержан за взятку

В Санкт-Петербурге заместителю начальника Главного управления — начальнику управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской области Сергею Платонову после задержания предъявлено обвинение в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу.
Как уточнили в ведомстве, по версии следствия, с декабря 2022 года по апрель 2025 года чиновник получил от начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Всеволожскому району ГУ МЧС России по Ленинградской области взятку. В качестве незаконного вознаграждения он получил легковой прицеп и комплект автомобильных шин на общую сумму 221 880 рублей «за общее покровительство по службе», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе расследования установлено, что взяткодатель ранее уже был привлечен к уголовной ответственности. Следственные органы продолжают проводить действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва Олег Милюта был задержан накануне в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Данное дело связано с руководителем администрации Колпинского района Юлией Логвиненко и главой администрации города Колпино Дмитрием Кохно. Об этом информирует пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, напоминает RT.
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