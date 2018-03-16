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16 марта 2018
16:16  16 марта 2018 0

СМИ: Уральский летчик разбившегося Ан-148 не имел права проходить курсы Росавиации

Самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраляФото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Почти 70 российских пилотов могут лишиться лицензии или будут направлены на переподготовку по результатам проверки, проведенной после авиакатастрофы Ан-148. В числе летчиков, в документах которых нашли нарушения — пилот разбившегося в Подмосковье Ан-148 Сергей Гамбарян, прошедший курсы переподготовки в училище в Челябинске.

Нарушения, связанные с выдачей сертификатов российским пилотам, выявила проверка, которую провели компетентные органы после крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний». Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. По его данным, у второго пилота Ан-148 «дата выдачи сертификата раньше на день даты получения диплома Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске, который является основанием для допуска на курсы переподготовки Росавиации».

Всего в ходе проверки выяснилось, что почти 70 сертификатов выданы с нарушениями и признаны недействительными. Эти документы являются лицензией для допуска к полетам на коммерческих авиарейсах, выдают их лицам с соответствующим дипломом после прохождения переподготовки. Сейчас авиационные службы решают, что делать с нарушителями.

Напомним, что 6 марта СМИ обнародовали расшифровку последней минуты переговоров экипажа разбившегося самолета Ан-148. В ней приводятся слова капитана воздушного судна Валерия Губанова и второго пилота Сергея Гамбаряна, сообщала «Национальная служба новостей». Позже в Росавиации опровергли подлинность расшифровки черного ящика.

Катастрофа произошла 11 февраля. Лайнер «Саратовских авиалиний» пропал с радаров сразу после вылета из аэропорта Домодедово (Москва) в Орск (Оренбургская область). Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте крушения под Москвой были найдены 1400 фрагментов тел, а также около 500 обломков самолета.

Ольга Кулакова
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