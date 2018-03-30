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30 марта 2018
09:00  30 марта 2018 0

Дипломатов США высылают из РФ, Скрипаль пришла в себя, «утечка умов» растет. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаги, флаг сша, флаг великобритании, консульство сша великобритании
Из консульства США в Екатеринбурге высылают двоих дипломатовФото: Анна Майорова © URA.RU

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Первый весенний месяц почти закончился. Сегодня 30 марта и пятница по совместительству, от чего приятнее вдвойне. Пока ждете потепления, читайте подборку главных за ночь новостей:

Ответ российского МИДа после высылки наших дипломатов из США не заставил себя ждать: американских сотрудников дипмиссии попросили из РФ. Еще закрывают генконсульство Штатов в Питере. То самое, которое предварительно для этого выбрали россияне в Twitter.

Команду Тунгусова отстранили от подготовки праймериз. В состав оргкомитета почти не вошли его люди. Вообще прошедшее заседание политсовета местной «Единой России» показало расклад аппаратных сил.

Алексей Кудрин рассказал, когда же все-таки ждать повышения пенсионного возраста. Экс-министр финансов России считает, что это изменение напрямую зависит от продолжительности жизни, которая, как думает Кудрин, в РФ растет.

Юлия Скрипаль пришла в себя и даже может говорить. А вот ее отец, экс-полковник ГРУ, который был отравлен вместе с дочерью в Британии, еще в плохом состоянии. Москве об этом сообщили, и глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал обеспечить доступ российской стороны к девушке.

Из России уезжают высококвалифицированные специалисты и люди с потенциалом. «Утечка умов» из нашей страны, по данным исследований, выросла вдвое. Для сравнения: в США, Европе и Китае количество ученых, наоборот, растет.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции считает, что ЦРУ и госдеп очень хотят устроить «цветную революцию» в России. А орудуют они в соцсетях с помощью вбросов ложной информации. Версию хайпожорства российских медиаперсон член комитета Госдумы по безопасности не рассмотрел.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.RU»
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