Роспотребнадзор проверит шоколад, который смогли поджечь

22:47 05 апреля 2018 2

Эксперименты показали, что сладости горят ФОТО: Youtube, скриншот

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав организовала лабораторные исследования шоколада после роликов с воспламеняющимися сладостями. Об этом сообщило ведомство на своем сайте.

Санврачи уточнили, что горение для продуктов питания — это естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта, что вовсе не говорит о его небезопасности. При этом Роспотребнадзор призвал население не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов обращаться в территориальные управления ведомства.

Поводом для проверки Роспотребнадзора стали видео, где шоколад поджигают, и он не плавится, а горит. Эти ролики, напугавшие пользователей, набрали популярность в соцсетях и мессенджерах, уточняет «Газета Кемерова». В регионах, где сообщалось о подобных случаях, были организованы лабораторные исследования упомянутых в роликах брендов, пишет RT. Ранее СМИ писали, что британский диетолог открыл в шоколаде свойство продлевать жизнь, напоминает «Ридус».