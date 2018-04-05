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06 апреля 2018
05 апреля 2018
22:47  05 апреля 2018 2

Роспотребнадзор проверит шоколад, который смогли поджечь

Эксперименты показали, что сладости горятФОТО: Youtube, скриншот

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав организовала лабораторные исследования шоколада после роликов с воспламеняющимися сладостями. Об этом сообщило ведомство на своем сайте.

Санврачи уточнили, что горение для продуктов питания — это естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта, что вовсе не говорит о его небезопасности. При этом Роспотребнадзор призвал население не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов обращаться в территориальные управления ведомства.

Поводом для проверки Роспотребнадзора стали видео, где шоколад поджигают, и он не плавится, а горит. Эти ролики, напугавшие пользователей, набрали популярность в соцсетях и мессенджерах, уточняет «Газета Кемерова». В регионах, где сообщалось о подобных случаях, были организованы лабораторные исследования упомянутых в роликах брендов, пишет RT. Ранее СМИ писали, что британский диетолог открыл в шоколаде свойство продлевать жизнь, напоминает «Ридус».

Наталья Михалева
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