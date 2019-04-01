Путин приедет на Арктический форум, но пропустит выступление губернатора с Урала

Наталья Комарова заявлена в качестве выступающего по двум пунктам повестки Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании международного арктического форума «Арктика — территория диалога», которое запланировано на 9 апреля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По информации пресс-службы главы государства, Путин встретится с высокопоставленными гостями форума: президентом Исландии Гудни Йоханнессоном, президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. С ними российский президент обсудит состояние и перспективы двусторонних отношений, актуальные международные темы и региональную проблематику с акцентом на вопросы взаимодействия в Арктике.

В программе форума, опубликованной на официальном сайте, указано, что уже 10 апреля в мероприятиях форума примут участие руководитель ХМАО-Югры Наталья Комарова и ее коллега с Ямала Дмитрий Артюхов. Стоит отметить, что единственная женщина-губернатор заявлена в качестве выступающей на встрече глав регионов Северного форума, тогда как Югра арктическим регионом не является. Дмитрий Артюхов заявлен в двух пунктах повестки форума в качестве участника дискуссии.

V Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» пройдёт 8—10 апреля в Санкт-Петербурге. Ранее площадку форума экстренно переносили из Архангельска в Северную столицу. Изменения организаторы мероприятия обосновали тем, что масштаб и возросшее число гостей форума уже не вмещаются в Архангельске. Мероприятие является крупнейшей площадкой обсуждения актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона.