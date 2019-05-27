Саратовского депутата заставили удалить с YouTube видео протестов в Екатеринбурге

Николай Бондаренко планирует пойти в суд Фото: скриншот видео, YouTube

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Депутат-коммунист Саратовской облдумы Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора и Генпрокуратуры удалил со своего youtube-канала ролик о протестах в Екатеринбурге. Об этом он сообщил «URA.RU».

По словам Бондаренко, два дня назад он получил письмо от YouTube, в котором сообщалось, что депутат должен в течение суток удалить ролик «Драка с полицией в Екатеринбурге! ОМОН, Нацгвардия», размещенный на youtube-канале «Дневник Депутата» 14 мая. В уведомлении говорилось, что это требование выдвинули Роскомнадзор и Генпрокуратура, ссылаясь на нарушение статьи 15.3 закона «Об информации». Бондаренко исполнил требование ведомств, но с претензией не согласился.

«В самом ролике, который собрал более 500 тысяч просмотров, не было нарушений. Он не был фейсковой новостью, в нем не содержалось призывов к экстремизму. Роскомнадзор и Генпрокуратура увидели призывы к массовым беспорядкам и экстремизму в комментариях под роликом. Их было более 10 тысяч. Мы же не можем их все модерировать», — пояснил нашему агентству депутат.

По мнению Бондаренко, этот прецедент может стать мерой воздействия власти на «инакомыслящих» и неугодных. «Комментарии подобного рода может оставлять кто угодно и под каким угодно контентом. Под этим предлогом будут удалять контент. Здесь говорим о действии третьих лиц. Но не их привлекают к отвественности, а тех, кто размещает информацию», — сказал депутат. Он добавил, что готовит обращение в суд на действия Генпрокуратуры

Несанционированные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере возле драмтеатра начались в Екатеринбурге 13 мая и продолжались несколько дней. После предложения президента Владимира Путина местные власти провели опрос жителей. Выяснилось, что большинство горожан одобряют возведение собора, но не на месте сквера. Теперь решается вопрос по выбору нового места для строительства.