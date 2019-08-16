Специалисты Airbus решат, что делать с самолетом «Уральских авиалиний» после жесткой посадки

Специалисты завода Airbus приехали для оценки состояния самолета А-321-211 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Об этом сообщил коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов. Специалисты уже работают в поле, уточнил он.
«Специалисты осмотрят самолет и решат, ремонтировать его или отправлять на переплавку», — сказал Скуратов, передает корреспондент «URA.RU». Ранее эксперты в разговоре с агентством отмечали, что воздушное судно явно не пригодно к полетам после такой жесткой посадки.
Накануне командир воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов сумел посадить А-321-211 в поле после того, как оба двигателя вышли из строя — в них попали чайки. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Посадка прошла успешно, 23 человека получили незначительные травмы.