Специалисты Airbus решат, что делать с самолетом «Уральских авиалиний» после жесткой посадки

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Самолет «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку. Московская область, уральские авиалинии, полиция, сотрудник полиции, самолет, аварийная посадка
Самолет либо будут ремонтировать, либо отправят на переплавкуФото: Владимир Шубин © URA.RU
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Специалисты завода Airbus приехали для оценки состояния самолета А-321-211 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Об этом сообщил коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов. Специалисты уже работают в поле, уточнил он.

«Специалисты осмотрят самолет и решат, ремонтировать его или отправлять на переплавку», — сказал Скуратов, передает корреспондент «URA.RU». Ранее эксперты в разговоре с агентством отмечали, что воздушное судно явно не пригодно к полетам после такой жесткой посадки.

Накануне командир воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов сумел посадить А-321-211 в поле после того, как оба двигателя вышли из строя — в них попали чайки. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Посадка прошла успешно, 23 человека получили незначительные травмы.

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