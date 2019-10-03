18-летняя Валерия Гаращенко из Екатеринбурга завоевала золотую и две серебряных медали на состязаниях по кайтбордингу, завершившихся на днях в итальянской Сардинии. Об этом «URA.RU» сообщил ее отец — руководитель сборной Свердловской области по виндсерфингу и кайтбордингу Денис Гаращенко.
«Валерия взяла золото в первенстве Европы (для спортсменов до 19 лет) и дважды — серебро в Чемпионате Европы среди взрослых спортсменок, — рассказал агентству отец девушки. — В Екатеринбург она еще не вернулась: все еще находится в Италии — выступает на кубке мира, сегодня начался очередной его этап»
Уральская школа кайтинга — одна из сильнейших не только в России, но и в мире. «Наши воспитанники — 10-кратные чемпионы мира по сноукатингу (зимний вид кайтинга), они успешно выступали как на лыжах, так и на борде», — говорит Гаращенко. Недавно кайтинг был включен в олимпийские виды спорта, впервые на Олимпиаде кайтеры выступят в 2024 году в Париже. Валерия Гаращенко включена в состав сборной России.