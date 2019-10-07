На Украине Зеленскому пообещали восстание

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский не может продолжать войну, которую пообещал закончить своим избирателямФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
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Война на Украине

Массовые акции протесты против подписания «формулы Штайнмайера» закончатся восстанием и свержением президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил украинский националист Дмитрий Корчинский, баллотировавшийся на пост украинского лидера.

«На место власти капитуляции придет власть победы», — приводят его слова argumenti.ru. В свою очередь украинский политолог Дмитрий Суворов считает, что новый Майдан произойдет уже в ноябре—декабре.

Ранее Bloomberg сообщило, что граждане Украины восстанут против Зеленского, если увидят, что он идет на слишком большие уступки для разрешения вооруженного конфликта в Донбассе. Однако также неверным шагом будет продолжение войны, которую Зеленский обещал закончить своим избирателям.

Украина подписала «формулу Штайнмайера», определяющую введение особого порядка местного самоуправления на временной основе в день выборов в отдельных частях Донецкой и Луганской областей. Однако многим гражданам согласие не понравилось. Оппозиция назвала документ «планом Путина». В итоге несколько тысяч украинцев 6 октября вышли на Майдан и устроили протест против предоставления Донбассу особого статуса.

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